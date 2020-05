Pretučen trener Radnika Slavko Petrović - prijetili mu pištoljem

Trener Radnika Slavko Petrović pretučen je na Gradskom stadionu u Bijeljini, objavio je bijeljinski klub na svojoj zvaničnoj Facebook stranici.

Prema navodima iz kluba Petrović je upozorio posjetioce koji su prostor Gradskog stadiona koristili kao poligon za rekreaciju te da to nije dozovoljeno. Na Petrovića je nasrnuo muškarac, najprije ga udarivši nekoliko puta pesnicom, da bi nakon toga na njega potegao pištolj.

"Do sada sam više puta upozoravao sve one koji su dolazili na stadion da je ovo prostor koji koriste igrači, da bi trenirali te da rekreativcima nije dozvoljen pristup. Posebno je to sada bitno u ovo vrijeme kada smo imali ovu pandemiju, čime smo pokušali zaštiti igrače od virusa korone. Nakon što je jedno vrijeme odluka kriznog štaba grada Bijeljine o zabrani korištenja terena bila poštovana, ponovo je Gradski stadion postao okupljalište brojnih posjetilaca. Večeras sam došao na stadion da završim poslove, a pošto sam primijetio veliki broj rekreativaca na terenu, upozorio sam se da se udalje sa centralnog terena. Jedan od njih prišao mi je, udario me nekoliko puta pesnicom, prijetio pištoljem, prislonivši mi ga uz tijelo. Sve se to odigralo veoma brzo, a nakon što smo ovaj incident prijavili policiji, napadač je po mojim informacijama uhapšen, rekao je trener Radnika Slavko Petrović, koji je upućen u bijeljinski Dom zdravlja na ljekarski pregled.