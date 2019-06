Preuzeo klub iz četvrte lige greškom: Mislio da je riječ o Šalkeu

Nekadašnji bundesligaški trener Peter Neururer (64) preuzeo je poziciju sportskog direktora njemačkog četvrtoligaša Vatenšajda 09 misleći da će voditi velikana Šalke.

Naime, nekadašnji trener Šalkea bio je uvjeren kako je njegov menadžer pregovarao upravo s ovim klubom pa je bez puno razmišljanja prihvatio ponudu.

"Nekadašnji Šalkeov predsjednik Josef Šnusenberg pozvao me je i pitao me mogu li pomoći klubu. Rekao sam kako je to super i da stižem. Potom mi je rekao da ne tražim preveliku platu, a ja sam i na to pristao. Međutim, nisam ni slutio da se ne radi o Šalkeu. Obećao sam mu doći i potpisati ugovor", ispričao je Neururer.

Prava istina se otkrila kada je Šnusenbergu poručio kako očekuje novac za pojačanja za plasman u Ligu šampiona.

"Uslijedila je tišina, a onda rečenica: 'Peter, govorimo o Vatenšajdu 09, sad sam u upravi tog kluba'. Budući da sam mu dao riječ, odlučio sam prihvatiti posao", rekao je Neururer.

U međuvremenu je, kako sam tvrdi, dobio nekoliko ponuda iz Bundeslige za poziciju sportskog direktora, ali sada ne želi da izda svoj novi klub.

