Priznanje bivšeg igrača Liverpula: Namjerno sam povrijedio saigrača

Bivši igrač Liverpula, široj javnosti potpuno nepoznati Tom Bruit (23), prizano je, pazite sad, da je svojevremeno namjerno povrijedio saigrača i konkurenta kako bi debitovao za prvi tim Redsa.

Bilo je to u sezoni 2015/2016, prve Klopove na "Enfildu", u vrijeme kada je njemački trener kuburio sa defanzivcima zbog povreda. Nekolicina ih je bila van stroja pred Kup meč sa Eksiterom, pa je bilo izvjesno da će Klop povući nekog od igrača iz rezervnog tima.

Bruit se nametao kao jedno od rješenja, konkurent mu je bio saigrač iz "B" tima Daniel Kliri, a iako su bili u dobrim odnosima, za ambicioznog Bruita to ništa nije značilo - debi za prvi tim Liverpula bio mu je sve i bio je spreman da uradi bukvalno sve da ostvari san.

"Šta god je trebalo da se uradi, bio sam spreman da uradim, samo da debitujem za prvi tim", otvorio se Bruit u podkastu "Football Journeys".

"Ako je to značilo da treba da povrijedim nekoga ili poremetim dobre odnose sa nekim, i to bih uradio. Bio sam toliko željan debija za Liverpul, to je sve što sam oduvijek želio", šokirao je ovaj momak, koji je od 2007. do 2017. godine branio boje slavnog kluba, bio i kapiten u finalu juniorskog FA Kupa.

Kako se meč sa Eksiterom bližio, Tom je doneo odluku: ili Kliri ili on.

"Riješio sam, on ili ja, tako da sam od prvog narednog treninga krenuo na njega. Između Uskrsa i Nove Godine je to bilo, gledao sam da budem uvijek uz njega na treninzima. Kad god je imao loptu, ja sam bio tu. Non stop sam ga udarao. Nisam želio da ga povrijedim, samo da ga na neko vrijeme onesposobim kako ne bi zaigrao umjesto mene za prvi tim", rekao je.

Bruit je svoju namjeru uspio da ostvari, bio "za petama" Kliriju, došlo je do starta...

"Nedjelju dana, mislim, da je bilo prije meča sa Eksiterom, igrali smo 'sedam na sedam' na treningu i krenuo je na mene. Sačekao sam djelić sekunde i apsolutno sam ga poklopio, preko lopte. Bio je to baš gadan start. Znao sam odmah da je gadno. Uradio sam to namjerno i nisam naročito ponosan na sebe zbog toga, ali ne stidim se jer je u mojoj glavi bilo", ili on ili ja za mjesto u prvom timu Liverpula.

Poslije starta došlo je i do koškanja, gotovo tuče dvojice saigrača, pa su morali na "hlađenje", s tim da je Kliri daleko gore prošao.

"Naredne dvije nedjelje bio je na štakama, tako da sam uradio to što sam zamislio, mada ne baš kako je trebalo da se završi jer nisam želio toliko da ga povrijedim. Samo sam htio da ga izbacim iz igre na par dana", dodao je.

Ipak, Bruita je stigla "kazna odozgo", nikad nije debitovao za Liverpul jer je na jednom od narednih treninga povrijedio oko u duelu sa drugim saigračem, te je bio "u autu" neko vrijeme, samim tim nije bio opcija za Klopa da ga pozove za Kup meč.

Bruitove izjave ispratio je i Klirli, momak koji se, srećom, vratio fudbalu poslije pogibeljnog starta saigrača. Danas igra za Dandalk.

"To što nekome upropastite život, ne znači da će vaš da zasija. Srećan sam što mi je poslije tog starta noga ostala u komadu", prisjetio se Klirli ludačkog ponašanja saigrača.

