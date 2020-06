Prnjavorski Ljubić upalio prvoligaške motore

Fudbaleri Ljubića prozivkom i prvim treningom započeli su pripreme za novu sezonu, čiji je start zakazan za 8. avgust.

Prvom treningu odazvalo se 27 fudbalera, od čega pet novajlija, te nekoliko igrača na probi. 1. jula će biti poznat konačan spisak učesnika Prve lige RS u kojoj bi trebao biti i prnjavorski Ljubić. Klub je, u prethodnom periodu, na zahtjev komisije, ispunio infrastrukturne uslove za ovo takmičenje.

"Ljubićev" šef stručnog štaba, Nikola Zeljković, istakao je da se prozivci i prvom treningu pred početak nove sezone odazvalo 27 igrača od čega 22 sa već potpisanim ugovorom, dok je pet momaka na probi o čijem će se angažmanu odlučiti u narednom periodu.

Podsjećamo Prva liga Republike Srpske, po predlogu posebne Komisije Izvršnog odbora FSRS koja treba da pripremi predlog sistema takmičenja, u sezoni 2020/21. imaće 16 članova, među kojima bi trebao biti i prnjavorski FK "Ljubić".

"Sami znate da je i odluka o proširenju lige 1. jula. Mislim da zaslužujemo to prvoligaško društvo i grad Prnjavor i mi kao ekipa. Do prekida sezone zbog nesretnog koronavirusa zauzimali smo četvrto mjesto sa realnim šansama da budemo drugi. Samim tim da je došlo do proširenja lige mislim da i po plasmanu i infrastrukturi i kao grad zaslužujemo učešće u njoj i da se nećemo obrukati", izjavio je Zeljković.

Uz nova lica koja su stigla kao pojačanja, treba reći da je većina starosjedilaca ostala u klubu. "Od nove sezone očekujem da će biti uspješna, da se nećemo boriti za opstanak, već da ćemo biti u sredini tabele. Igračima želim da nas povrede zaobiđu, a novim momcima bi poželio dobrodošlicu u klub", rekao je tridesetogodišnji kapiten Danko Segić

Segić se osvrnuo i na aktivnosti u klubu u prethodnom periodu, koje se odnose na radove, na i oko terena, na tribinama, iskazujući zahvalnost rukovodstvu kluba na čelu sa predsjednikom Zoranom Deketom, kao i Opštini Prnjavor na čelu sa Darkom Tomašem za pomoć u radu kluba.

Predsjednik kluba Zoran Deket, kaže da su na stadionu ispunjeni uslovi za igranje Prve lige RS navodeći da su između ostalog postavljene nove stolice za tribinu, čiji je kapacitet sada 700 mjesta.

"Urađeno je farbanje tribina a rade se izlazi na teren na glavnim klupskim prostorijama. U zadnja tri, četiri mjeseca pojačana je i reflektorska rasvjeta, tako da smo sa tim zaokružili jednu finu priču i fudbalski stadion “Siniša Peulić” je po ocjeni komisije ispunio uslove za licenciranje za igranje Prve lige Republike Srpske. Ono što želim posebno da napomenem je da će 'Ljubić' u budućnosti biti klub koji će isključivo dovoditi mlade igrače koji će mu biti promocija i pokušati na taj način da budemo magnet za sve kvalitetne mlade igrače u Republici Srpskoj", izjavio je Deket.

Pripremni period "Ljubić" će odraditi na stadionu "Siniša Peulić", a u planu je i odigravanje nekoliko kontrolnih utakmica.

(TV K3)