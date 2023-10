Pročitajte hit izjave Zlatana Ibrahimovića

Dobro je poznato da Zlatan Ibrahimović nema dlake na jeziku, te je ovoga puta potpuno otvoreno govorio i o privatnim stvarima.

Zlatan Ibrahimović je završio veoma živopisnu karijeru fudbalera, a njegovi fenomenalni uspjesi su ga uvrstili na listu najboljih svih vremena. Međutim, njegova harizma i dalje osvaja ljude širom svijeta, a popularnost nikako ne jenjava. A osim po sjajnnoj igri na terenu, postao je poznat i po izjavama koje se prepričavaju godinama.

Posljednja kojom je skrenuo pažnju je ona iz intervjua sa novinarom Pirsom Morganom kada je odgovorio na vrlo škakljivo pitanje. Morgan ga je. naime,upitao "da li je bolje davati golove nego imati seks", a Šveđanin je u svom stilu odgovorio.

"Seks je bolji. Svako ko misli drugačije ima problema u krevetu", bio je jasan Ibrahimović, a video sa ovom izjavom možete da pogledate u posebnom tekstu na našem portalu.

Istakao je da sa godinama ne bi trebalo intimu zapostavljati, naprotiv. Ona daje posebnu draž svakoj ljubavnoj vezi, te u krevetu ništa ne bi trebalo da se podrazumijeva. A najbitnije je otvoren razgovor o svemu, kako bi oba partnera bila zadovoljna.

– Mundijal bez mene kao da ne postoji. Nema šta tu da gledate, niti šta da željno čekate – rekao je kada se Švedska nije plasirala na Mundijal.

– Obično čovjeka nazovu legendom kad sve prođe, u mom slučaju, postao sam legenda mnogo prije kraja karijere.

– Da ostanem u PSG-u? Navijači me obožavaju, ali ne vjerujem da mogu pomjeriti Ajfelovu kulu i postaviti moju bistu. Ako uspeju, obećavam da ću ostati.

– Šta sam poklonio ženi za rođendan? Ništa, pa već ima Zlatana.

– Ne mogu da vam objasnim koliko sam savršen.

– Mogu da igram na svakom mjestu u timu, jer ovakav igrač može da bude i golman, toliko sam dobar.

– Runi može da dođe u Pariz, drago bi mi bilo da igramo zajedno. Ali mora da se navikne na činjenicu da ja dajem više golova.

– Povrijeđeni Ibrahimović je veliki problem za svaki tim.

– Ono šta Džon Kerju može da uradi loptom, ja mogu pomorandžom.

– Ja sam otišao lijevo, slijedio me. Otišao sam desno, on isto. A onda sam otišao lijevo, a on po hot-dog – o driblingu koji je izveo u meču Ajaxa i Liverpoola.

– Nisam te povrijedio namjerno, znaš to. Ako me ponovo optužiš, polomiću ti obje noge, i to s namjerom – rekao je Van der Vartu prilikom sukoba u svlačionici.

– Tražimo kuću, šta znam, ako ne nađemo, kupićemo hotel u Parizu.

– Stil? Švedski stil? Balkanski stil? Ma ne, taj stil igre se zove Zlatanov stil.

– Nisam kupio Porše, nego avion, brže je.

– Veoma sam skroman i uvijek mislim na druge - zaključio je jednom prilikom, prenosi stil.kurir.rs.