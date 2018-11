Procurio dizajn novog dresa Barselone, navijači u nevjerici

Div sportske obuće i odjeće Nike uskoro će proslaviti 20. godišnjicu partnerstva sa španskim velikanom Barselonom. U tu svrhu odlučili su u Nikeu napraviti poseban dres, a njegov dizajn je procurio

Navijači nisu zadovoljni! Kao i svake sezone širom društvenih mreža pojavljuju se nagađanja o tome kako će izgledati pojedini dresovi fudbalskih giganta za sljedeću sezonu.

Javnost se već neko vrijeme zabavlja spekulacijama o tome kako će izgledati dres Barselone. U pitanju je limitirano izdanje dresova koje bi igrači Barselone trebali nositi tek na ponekoj utakmici, nikako ne kao stalnu garnituru.

Dres sadrži zanimljive elemente svih dresova Barselone od 1998. do danas, a koliko su dizajneri bili uspješni u svom naumu možete se uvjeriti sami.

Nike will celebrate the 20th anniversary of its partnership with Barcelona by relseasing a special, limited-edition 'mashup' jersey.



The jersey features elements of all Barcelona kits worn by the club between 1998-99 and 2017-18. pic.twitter.com/hXZCpTb6gw