Procurio dres Srbije za Mundijal u Kataru (FOTO)

Fudbalska reprezentacija Srbije nastupiće na Svjetskom prvenstvu u Kataru u garnituri Puminih dresova, baš kao i na prethodnom Mundijalu, a na društvenim mrežama je procurio izgled novog "radnog odijela" srpskih fudbalera.

Najveća promjena je grb Srbije, koji je promijenjen u odnosu na prethodni šampionat.

Dominira crvena boja, uz žute završetke na rukavima, a na dresu su i mali krstići.

I wouldn't wish this on my worst enemy. @pumafootball you did us dirty. pic.twitter.com/ZtJCEoF5p0