Prodat dres Pelea iz meča sa Jugoslavijom

Dres u kojem je legendni brazilski fubaler Pele odigrao posljednju utakmicu za reprezentaciju Brazila prodat je za 30.000 evra na aukciji sportskih predmeta organizovanoj u Torinu.

Pele je u dresu sa brojem 10 posljednji put za državni tim igrao na prijateljskoj utakmici između reprezentacija Brazila u Jugoslavije u julu 1971. na "Marakani" u Rio de Žaneiru.

Među drugim sportskim predmetima na aukciji za 25.000 evra prodat je žuti dres koji je nosio Fausto Copi na Tur d' Fransu 1952. kada je drugi put pobijedio na toj trci.

Plavi dres Juventusa koji je nosio Lučiano Spinosi u finalu Kupa velesajamskih gradova 1971. prodat je za 9.400 evra, dok je za dres broj 10 Dijega Maradone, iz perioda kad je igrao za Napoli, u sezoni 1989/90, plaćeno 7.500 evra.

