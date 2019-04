Promašaj sezone: Kako ovo nije zakucao u gol?

Najveći promašaj u sezoni, a možda i u istoriji fudbala, viđen je na meču francuske Lige 1 između Pari Sen Žermena i Strazbura.

PSŽ, kojem je potrebno još dva boda u narednih osam mečeva kako bi odbranili titulu, odigrao je neriješeno protiv Strazbura (2:2) na domaćem terenu.

Parižani su mogli da dođu do pobjede, ali se njihovom fudbaleru Eriku Maksimu Čupo-Motingu desilo nešto što se ne može riječima opisati.

On je postigao prvi gol na utakmici, a zatim je na 1:1, sredinom prvog poluvremena, imao priliku da ponovo zatrese mrežu protivnika na Parku Prinčeva.

Nkunku je ostao sam ispred golmana u napadu svoje ekipe, poslao loptu preko njega, a Čupo-Moting je samo trebalo da je pusti da uđe u gol, ili eventualno zakuca u gol.

Ipak, desilo se ono što apsolutno niko nije očekivao - Nijemac je odreagovao u stilu prvoklasnog štopera i loptu pokupio sa same gol linije, spasivši goste od nove kapitulacije.

Kako je bivši fudbaler Stouka uspio ovo da izvede pogledajte sami i procijenite da li je ovo najveći promašaj u istoriji fudbala.

Chupo Motting showing the kind of defensive instinct that made him a fan favourite at Stoke last year! What a player pic.twitter.com/UJpiGZbfZF