Proradila Borčeva mašina

Nikad duža pauza privedena je kraju, a fudbaleri Borca krenuli su sa pripremama za nastavak sezone.

Pod komandom Vinka Marinovića odrađen je prvi trening. Plan za pripremni period odavno je skovan, pa će “crveno plavi” do 27.januara boraviti u Banjaluci, a potom slijedi put u Antaliju.

Tokom dvonedjeljnog drila u Turskoj fudbaleri Borca brusiće formu i kroz četiri kontrolne utakmice. Rivali su Dinamo iz Moskve, ruski Rodin, Vejle iz Danske i letonska Auda.

Primarni cilj ostaje isti-novi izlazak na evropsku scenu.

“Meni kao treneru je bitno da imam tim koji će imati energiju da svi, individualno i grupno, budemo podređeni tom cilju koji je stavljen pred nas, a mi vrlo dobro znamo da je to plasman na evropsku scenu, da zadržimo taj kontinuitet. Ispred nas su i neke druge stvari, u prvenstvu smo na trećem mjestu, nalazimo se u borbi za sami vrh tabele, takođe igramo i Kup BiH, tako da je pred nama dosta posla i nadam se da ćemo ga uspješno odraditi. Ipak, najbitnije je da dobro odradimo pripreme i mislim da za to imamo sve uslove s obzirom na to da ćemo prvi dio priprema odraditi u Banjaluci, poslije toga slijedi odlazak u Antaliju i po povratku već nakon sedam dana čeka nas prva utakmica, u Kupu Bosne i Hercegovine.”, poručio je Vinko Marinović, šef stručnog štaba FK Borac.

Igrači su puni motiva stigli na prvi trening. Željni su, kažu, fudbala, a najvažnije je da ih zdravlje služi i da pripremni period prođe bez povreda.

“Na nama je da se što bolje spremimo, da prođe bez povreda i da što bolje uđemo u drugi dio sezone i ostvarimo klupske ciljeve, a to je izlazak u Evropu. Ići ćemo, kao i do sada, iz utakmice u utakmicu, dobro se spremiti i analizirati sve protivnike, tako da mislim da neće biti problema. Ogromna je pauza iza nas, bilo je i Svjetsko prvenstvo, ali mislim da je svaki igrač odgovoran, da je radio na svojoj fizičkoj spremi, održavao se i da dolazi koliko-toliko spreman za početak priprema”, rekao je Aleksandar Subić, kapiten FK Borac.

Narednih dana stručni štab i klupsko rukovodstvo imaće pune ruke posla. Uveliko se radi na sklapanju igračkog mozaika kako bi se nadomjestio odlazak nekolicine fudbalera koji su dužili crveno plavi dres u jesenjem dijelu sezone.

“Već na prvom treningu ekipi su priključeni neki igrači iz juniorskog pogona s obzirom na to da su su ostvarili jedan veliki uspjeh, tako da ćemo i njima pružiti priliku, da vidimo koliko mogu u datom momentu. Biće sigurno pojačanja, vidjećemo još na kojim pozicijama, možda još bude i nekih odlazaka, u fudbalu je uvijek tako. Lagundžić i Dojčinović su igrači koji su došli, radimo na tome da dođemo do još nekih igrača, uglavnom biće i dolazaka.”, poručio je Marinović.

Sve u klubu raduje i povratak na Gradski stadion, a huk sa tribina biće snaga više za našu ekipu.

“To nam mnogo znači jer ćemo igrati pred svojim navijačima. Sigurno će to biti za nas mnogo lakše nego što je bilo do sad. Međutim, normalno je da će biti i veća obaveza, to je sigurno. Već od početka se spremamo za te utakmice, najbitnije je da igramo u svojoj kući.”, rekao je Marinović. Stojan Malbašić, predsjednik FK Borac još jednom se zahvalio nadležnim institucijama na finansijskoj podršci.

“Znamo da smo imali velikih finansijskih problema u prethodnom periodu. Igračima, radnoj zajednici, svima je sve isplaćeno, tako da možemo pametnog razuma i bez nekog velikog opterećenja da uđemo u rad. To nam je sve omogućila Vlada, njima bih se zahvalio, kao i gospodinu Miloradu Dodiku, oni uvijek u ovako teškom momentu imaju razumijevanje da pomognu klub i Banjaluku. Borac je potreban Republici Srpskoj i to se vidi po načinu kako nam pomažu. Nadam se da ćemo imati podršku i u narednom periodu, da će igrači imati optimalne uslove, da ne misle o platama već samo o što boljoj igri i rezultatima”, rekao je Malbašić.

Na prvi trening za nastavak sezone, na teren podno sjeverne tribine Gradskog stadiona istrčali su: Bojan Pavlović, Nikola Ćetković, Mladen Jurkas, Aleksandar Vojnović, Darko Lazić, Strahinja Bošnjak, Aleksandar Subić, Đorđe Milojević, Nedeljko Piščević, Enver Kulašin, Nikola Ninković, Dejan Popara, Obren Cvijanović, Benjamin Tatar, Alen Jurilj, Fedor Predragović, Jovo Lukić, Dejan Bosančić, Filip Račić, Ivan Lagundžić, Sergej Dojčinović, Momčilo Mrkaić, Danilo Moconja, Stefan Marčetić, Savo Šušić i Sergej Bogdanić.