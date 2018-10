Prosinečki: Bićemo u ponedjeljak spremni za dobru utakmicu

Reprezentativac Miralem Pjanić je poslije remija protiv Turske u prijateljskom meču kazao da je bitno da je selekcija BiH nastavila niz bez poraza.

"Mi smo solidna ekipa otkako je selektor došao. U prvom poluvremenu protiv Turske smo bili dobri. Mislim da je bitno da nastavimo s ovim nizom, pogotovo u ponedjeljak da u tim važećim utakmicama uzmemo još 3 boda i da uradimo to što je najbitnije, da uzmemo 9 od 9 bodova i pokušati ući u tu A grupu. Nadamo se da ćemo moći završiti taj posao u ponedjeljak", kazao je Pjanić na konferenciji za medije održanoj u Sarajevu po povratku iz Turske.

Na pitanje da ocijeni svoju igru u reprezentaciji, Pjanić je odgovorio da u svakoj utakmici pokušava odigrati najbolje što može.

"Ja pokušavam najbolje moguće u svakoj utakmici. Ja dobro znam šta se priča i šta se govori. Ali to me ne interesuje, u reprezentaciji sam 10 godina. Pokušavam dati najbolje što mogu, svako ima svoje mišljenje i ja to poštujem. To neće promijeniti ništa u mojoj igri. Bitno je da reprezentacija ima pozitivne utakmice i za mene je to najvažnije", kazao je Pjanić.

Na kraju je istakao kako se nada da će i u meču protiv Sjeverne Irske na Grbavici moći računati na snažnu podršku navijača.

"Lijepo je igrati na drugom terenu. Vidjet ćemo u ponedjeljak kakav će biti ambijent. Do sada je u Zenici uvijek bilo lijepo igrati. Grbavica je lijep stadion i imaju sigurno uvijek dobru publiku. Do sada smo uvijek mogli računati na njih i nadam se da će tako biti i u ponedjeljak. Nadam se da ćemo imati 9 od 9 bodova i veliku šansu da budemo prvi u grupi", rekao je Pjanić.

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki je izjavio da je zadovoljan prvim poluvremenom protiv selekcije Turske.

"U proteklim mečevima koristio sam mnogo igrača. Svi su imali svoju šansu. Protiv Turske je bila potreba da isprobam sve igrače. Mogu biti zadovoljan prvim poluvremenom. Na početku smo imali nekoliko stopostotnih šansi. Drugo poluvrijeme, kako sam promijenio četiri igrača, razvodnila se utakmica i Turska je onda napravila pritisak i imala je dominaciju. Ali, odmorili smo igrače kako bi se što bolje spremili za utakmicu protiv Sjeverne Irske. Večeras ćemo gledati utakmicu Austrije i Sjeverne Irske. Bit ćemo u ponedjeljak spremni za jednu dobru utakmicu", kazao je Prosinečki.

Dodao je da su neki igrači posebno ostavili dobar dojam u prethodnih nekoliko mečeva.

"Ogi (Ognjen Vranješ) je sigurno jedan kvalitetan igrač koji je kroz igre u klubu i reprezentaciji to pokazao. Bio je jučer vrlo dobar na utakmici protiv Turske. Šunja (Toni Šunjić) i Zuka (Ervin Zukanović) su bili isto tako dobri. Sigurno razmišljam i o nekim izmjenama. Vidjet ćemo šta ćemo napravit za ponedjeljak, imamo još tri dana", rekao je selektor BiH.

Istakao je da je vrlo važno da je u meču protiv Turske uspio odmoriti četiri igrača.

"Prvih 30 minuta bilo je dobro. Kada su izašli Džeko i Pjanić nije bilo protoka lopte i nama je sad najbitnije da Miralem bude na nivou u ponedjeljak jer prvih 30 minuta bio je maestralan. Kada je trebao ubrzati ritam ubrzavao je i obrnuto. Nalazimo se u periodu smjene generacija, nema Medunjanina i Misketa koji su vezali. Tako da se nadamo da će u budućnosti doći neki sličan igrač. Što se Džeke tiče pitanje je da li će biti ikada moguće nadomjestiti takvog igrača. Neko će morati igrati", kazao je Prosinečki.

Selekciju BiH 15. oktobra u okviru trećeg kola grupe “3“ Lige nacija čeka meč protiv Sjeverne Irske na Grbavici. BiH se nalazi u ligi "B" i nakon prva dva kola vodeća je u grupi sa šest bodova, slijede Sjeverna Irska i Austrija koje su bez bodova, ali i s utakmicom manje.