Prosinečki: Hrvatska je ”ubila” Argentinu, i BiH može igrati onako

Hrvatska je sinoć postala prava ekipa i to je najvažnije. Svi smo znali da reprezentacija Hrvatske ima sjajne individualce u najjačim svjetskim klubovima, ali od sinoć su ekipa, i to sjajna ekipa, rekao je Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Reprezentativac Hrvatske koji je 1998. godine na planetarnom šampionatu u Francuskoj sa saigračima osvojio treće mjesto, nakon sinoćnjeg trijumfa ”vatrenih” nad Argentinom (3:0) i plasmana u osminu finala Mundijala, vjeruje da Luka Modrić i društvo mogu ponoviti uspjeh njegove generacije postignut prije dvije decenije.

”U osmini finala su i to impresivnom igrom. Hrvatska sada može jako daleko dogurati, jer imaju napokon dobru atmosferu, kvalitetu, istinsku ekipu. Kompaktni su, svi se bore, trče jedni za druge. To je to. Hrvatska je sinoć razvalila, 'ubila' veliki Argentinu”, istakao je Prosinečki i kratko se osvrnuo na nekorektnu igru Latinoamerikanaca pred kraj utakmice:

”Izgubili su živce. Hajde opravdajmo to većim pritiskom nego ga imaju ostali, zbog Messija i svih tih priča da treba i mora osvojiti trofej i sa reprezentacijom. Da, bili su nekorektni i to nije dobro, ali i to je fudbal”.

Prosinečki je pohvalio i Zlatka Dalića, selektora Hrvatske na taktici i svim potezima koje je vukao tokom priprema i dosadašnjeg boravka na SP-u u Rusiji. Kaže posebno dobar potez Dalića je što sada pokušava ”stati na loptu” i spustiti euforiju kako bi u miru njegovi igrači dočekali naredne izazove u Rusiji.

”To je posebno bitno. Neka euforije među navijačima, ali u svlačionici svi moraju biti mirni i ići od utakmice do utakmice. Ukoliko tako bude, gledat ćemo Hrvatsku u završnici Mundijala. U to sam uvjeren”, kazao je Prosineči.

Oduševljen je i VAR tehnologijom koja se po prvi put primjenjuje na svjetskim prvenstvima.

”VAR je nešto najbolje što se desilo fudbalu u posljednjih puno godina. Odlična i pravedna stvar. Uz pomoć VAR-a mnogo je manje nepravde i grešaka sudija, vidjeli smo to već u dosadašnjim utakmicama sa šampionata u Rusiji. Primjena VAR-a tek prave rezultate dat će kada bude najvažnije, od osmine finala Mundijala”, smatra Prosinečki.

I pored nešto lošijeg starta favorita vjeruje da će svi ili gotovo svi proći u drugu, eliminacionu fazu Svjetskog prvenstva.

”SP je u najnezgodnije vrijeme. Zvijezde najjačih reprezentacija zaista su umorne i iscrpljene od naporne i duge sezone u klubovima. Međutim, glavni igrači i Brazila i Njemačke, Španije, Francuske pravo lice pokazat će kada to bude i najpotrebnije njihovim nacionalnim timovima. Tek prava uzbuđenja nas očekuju i svi favoriti bi se trebali plasirati ili barem provući do osmine finala, a onda idemo sve ispočetka”, naglasio je Prosinečki.

Na pitanje da li će i Argentinci u osminu finala, odgovorio je diplomatski:

”Teže od drugih favorita, ali zašto ne?! Imaju još utakmicu trećeg kola u grupi”.

Gledajući utakmice iz Rusije i radeći kao stručni komentator na HRT-u tokom SP-a kaže ”Bosna i Hercegovina je kvalitetom 100 posto zaslužila da igra i na ovom Mundijalu”.

”Veliki sam, veliki optimist kada je naša, reprezentacija Bosne i Hercegovine u pitanju. Stvarno jesam i ne foliram ništa, iskren sam 100 posto. Imamo stvarno odličnu reprezentaciju i za koju je neuspjeh što nije u Rusiji. No, šta je tu je... Imamo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2020. godine i prije toga Ligu nacija i tu ćemo dokazati da smo pravi”, rekao je Prosinečki, dodavši:

”Vidite, Hrvatska je imala jako lošu atmosferu oko reprezentacije puno vremena i prije odlaska na SP, pa i u Rusiji je bilo problema, ali, opet ću se vratiti, stvorila se ekipa, i svi su sada stali iza reprezentacije. Ono što je još bitno da su svi vjerovali da mogu 'dobiti' Argentinu i dobili su je. Znači i mi u i oko reprezentaciji BiH svi moramo disati kao jedan, svi vjerovati da možemo napraviti uspjeh, i tako garantujem vam da ćemo i napraviti velike stvari, da možemo igrati kao prava i jaka ekipa, kao Hrvatska sinoć. Idemo na Evropsko prvenstvo, jer BiH ima kvalitet i sve drugo za nas bio bi neuspjeh. Nema nikakvog alibija, igrat će najbolji i najspremniji, oni koji se žele podrediti kolektivu. Ovako svi moramo razmišljati. Na kraju krajeva i protiv Južne Koreje, učesnika SP-a u Rusiji pokazali smo snagu. Uvjeravam vas, možemo još puno bolje”.

Raduje ga i interes Barselone za Miralema Pjanića, uz kapitena Edina Džeku, prvu vedetu državnog fudbalskog tima BiH.

”To je odlično. On bez ikakvih problema može biti standardni prvotimac u Barceloni. Bio bi im veliko pojačanje zato što je Pjanić top svjetska klasa. Ipak, ne treba se opterećivati da li će ovog ljeta napraviti taj transfer. Već igra u jednom od najjačih svjetskih klubova, Juventusu”, mišljenja je Prosinečki.