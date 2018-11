Prosinečki: Liga nacija je bolje rješenje od prijateljskih utakmica

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki u intervjuu za Evropsku nogometnu federaciju (UEFA) osvrnuo se na novo takmičenje Ligu nacija.

Prosinečki ističe da je Liga nacija mnogo bolje rješenje od prijateljskih utakmica jer sadrži takmičarski segment.

"U Ligi nacija se igra takmičarski, imaju grupe, bodovi i sigurno je mnogo zanimljivije. Sigurno je da se radi o zanimljivom takmičenju. Ljudi to prepoznaju, drugačije su utakmice od prijateljskih. Igračima je psihološki bolje igrati ovakve utakmice, u podsvjesti je puno zanimljivije kada su bodovi u pitanju", rekao je Prosinečki.

Ističe da BiH u grupi Lige nacija igra protiv odličnih selekcija Austrije i Sjeverne Irske.

"Naša grupa ima odličnih reprezentacija, Austrija je reprezentacija koja napreduje, nisu bili na SP-u ali imaju igrače i ostvaruju pomak. Sjeverna Irska godinama igra isti sistem, malo im je falilo da se kvalifikuju na SP. To su jake reprezentacije i nimalo lagana grupa, do kraja će biti neizvjesno. Vjerujemo da to možemo, meni bi sve osim odlaska na evropsko prvenstvo bio neuspjeh", kazao je selektor BiH.

Smatra da je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine svaka utakmica značajna, jer pobjede donose napredak na FIFA rang listi, a novi igrači u reprezentaciji se uigravaju i dobivaju priliku za dokazivanje

"Mislim da BiH ima talente, dobre igrače, ali rijetko je išla na završna takmičenja. Svaka utakmica je bitna jer mislim da možemo ići na evropsko prvenstvo. Ovo je nova generacija bh. igrača, ima dosta talenta koji uz nekoliko starijih i iskusnih igrača mogu napraviti uspjeh. Dobro smo krenuli, dižemo samopouzdanje i radimo na odlasku na veliko takmičenje", objašnjava Prosinečki.

Dodaje da većina bh. reprezentativaca ima kontinuitet u svojim klubovima, standardni su i imaju minutažu na utakmicama, što je veoma bitno i za njihove nastupe u dresu reprezentacije, te da je kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko sigurno jedan od najboljih centarfora svijeta.