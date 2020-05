Prosinečki: Mesi je najveći - veći i od Džordana

Hrvatski trener Robert Prosinečki vjeruje da ne postoji nijedan sportista "veći" od Lionela Mesija.

Bivši igrač i trener Crvene zvezde rangira Mesija ispred legendi kao što su Dijego Maradona, Ronaldo, Majkl Džordan...

"Drugačije je s košarkom i fudbalom, ali za mene je Mesi sigurno najbolji", rekao je Prosinečki i nastavio:

"On je igrač koji je pravio razliku svih ovih godina u Barseloni. Osvojio je sve što je mogao. Mnogo je dao golova i zabilježio asistencija. Igrao je fudbal potpuno drugačiji od ostalih".

Prosinečki priznaje da postoje poređenja, ali za njega je izbor lak.

"Možda će neki ljudi reći Maradona, Ronaldo... Ne znam. Bilo je izuzetnih igrača. Oni su iz različitih era. Za mene je Mesi najbolji".

On je istakao da Mesi može da se poredi s Ronaldom iz Brazila, te njega uporedio s Kristijanom Ronaldom.

"Oni su drugačiji od ostalih. Ronaldo je sigurno jedan od najboljih. Neki bi rekli da je to Kristijano Ronaldo, ali Ronaldo iz Brazila nije igrao samo u Barseloni. On je imao neke sjajne sezone u Interu, pobjeđivao je rivale sam. Nevjerovatno. To su igrači koji su pravili razliku. U Realu je bilo isto. Kada je bilo da se on nije pokazao? Sigurno je da je bio sjajan igrač, ali, ako moram da izaberem najboljeg, to je Lionel Mesi", zaključio je Prosinečki.

(B92.net)