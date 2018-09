Prosinečki: Neodlazak na EP bio bi neuspjeh

Neodlazak na Evropsko prvenstvo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine bio bi neuspjeh, jer imamo kvalitetne igrače, kazao je Robert Prosinečki.

Nakon trodnevnih priprema reprezentacija BiH danas je otputovala u Belfast gdje će u subotu odigrati prvu utakmicu u okviru UEFA Lige nacija. Ovo takmičenje takođe može donijeti plasman na EURO 2020. godine.

Selektor "zmajeva" uoči polaska na Ostrvo govorio je između ostalog o proteklih osam mjeseci koliko je na čelu najboljeg bh. tima, ali i očekivanjima u budućnosti.

"Mislim da sam u ovih osam mjeseci puno toga mogao vidjeti, ne samo u igračkom smislu, već općenito o životu u Sarajevu, navikama, druženju, ali i bolje upoznati nove suradnika sa kojima radim. U biti tri puta samo bili na okupljanju, od Amerike, pa do Bugarske i Južne Koreje i mogu reći da je atmosfera pozitivna kao i iskustva o ovom periodu. Zadovoljan sam, pored sjajne atmosfere koju smo napravili, ovdje se dobro i osjećam", rekao je Prosinečki.

On smatra da je dobra atmosfera, posebno na Balkanu, gdje je mentalite ljudi specifičan, itakako bitan faktor na putu do uspjeha.

"U ovom dijelu Balkana, to je jako bitno. Kad imate dobru atmosferu i kad su svi spremni da se maksimalno posvete zajedničkom cilju, tada je sve moguće. Teško se može napraviti značajniji uspjeh ako toga nema, što smo vidjeli i na primjeru Hrvatske na nedavnom Svjetskom prvenstvu. Mislim da je i bh. tim na dobrom putu, mada se u nogometu nikad ne zna. Uvijek se može okrenuti puno stvari ali do sada je sve uredu", dodao je Prosinečki.

On ne skriva da u novom UEFA takmičenju Ligi nacija od svojih pulena ima velika očekivanja.

"Uvijek se gleda rezultat, što je normalno, a on je bar u ovim prijateljskim utakmicama bio dobar, kao uostalom i igra Bosne i Hercegovine. Sada dolazi ono što je najvažnije, a to su kvalifikacije, odnosno Liga nacija. Poslije u dvanaestom mjesecu je i žrijeb za ono pravo što svi očekujemo a to je plasman na EP. Kroz sve ove utakmice sam vidio da ima kvalitete što je najvažnije kao i činjenica da Bosna i Hercegovina ima dobre igrače tako da bi neodlazak na EP bio neuspjeh", istakao je Prosinečki i dodao:

"Liga nacija je zanimljivo natjecanje i mislim da više znači manjim reprezentacijama koje kroz grupu imaju više šanse da odu na EP. To će biti dobri testovi za nas, očekujem da ćemo odigrati odlične utakmice koje su po našoj mjeri".

Posebno je istekao svoj dobar odnos sa igračima. Iako je imao manjih nesuglasica sa golmanom Asmirom Begovićem koji je izostavljen sa spiska za Sjevernu Irsku i Austriju, stvari su izglađene te će se on vratiti u oktobu.

"Mislim da imam korektan odnos. Prihvatili su neke moje stvari i zamisli, kao recimo da hoću da imamo neki red, da znamo šta hoćemo, da vjerujemo u sebe. To i treba tako da bude. Nije dovoljno da samo mi vjerujemo da su oni dobri igrači, nego i sami treba da počnu vjerovati u to", kaže Prosinečki.

Pohvale je iznio i na račun N/FS BiH

"Ne znam koliko saveza se može pohvaliti sa takvim kampom kao što ima BiH u Zenici. Tamo imamo odlične uvjete, ali ne samo tamo i ovo je Savez koji daje sve za A reprezentaciju kad je riječ o pripremama, hotelima, uvjetima putovanja. Zadovoljan sam i samo bih dodao da svi zajedno moramo raditi kako bi napravili uspjeh. Kad svi želimo i zajednički radimo na tome siguran sam onda da uspjeh neće izostati", zaključio je Prosinečki.