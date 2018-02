Prosinečki: Pep Gvardiola je najbolji na svijetu

Pep Gvardiola, moj bivši suigrač, je najbolji trener na svijetu, rekao je Robert Prosinečki.

Selektor fudbalske reprezentacije BiH u srijedu je doputovao u Sarajevo i na "Grbavici" posmatrao utakmicu juniora Željezničara u okviru UEFA omladinske lige protiv Atletiko Madrida.

Popularni Žuti prije nešto više od mjesec dana imenovan je na funkciju selektora "zmajeva". Njegov tim sačinjen većinom od igrača iz BH. Telekom Premijer lige prošlog mjeseca odigrao je dvije prijateljske utakmice sa SAD-om i Meksikom u Los Anđelesu i San Antoniju.

"Imali smo turneju koja je bila naporna, ali igrali smo sa dvije velike reprezentacije, Amerikom i Meksikom. Igrači su bili disciplinovani, radni i jako dobro su se borili. Možemo biti zadovoljni jer su pokazali da ima potencijala u Premijer ligi, kao i u mladoj selekciji. U21 reprezentativci su i u dosadašnjim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo ostvarili dobar rezultat, igraju dobro i mislim da bh nogomet ima lijepu budućnost. Zadovoljni smo turnejom jer smo vidjeli da tu ima igrača koji konkurišu za A tim u takmičenju Lige nacija", rekao je Prosinečki za zvanični sajt N/FS BiH.

NN: Pratili ste meč juniora Željezničara i Atletiko Madrida. Kako ste vi vidjeli taj susret?

PROSINEČKI: Velika je stvar što je Željezničar došao do plej of i odigrao jaku utakmicu protiv Atletiko Madrida. Gosti jesu pobijedili, i malo su kvalitetniji, ali je Željezničar igrao jako dobro, pogotovo prvo poluvrijeme. Kasnije je do izražaja došla snaga i brzina protivnika. Međutim i u Željezničaru ima mnogo perspektivnih igrača.

NN: Možete li reći kada se više treniralo, odnosno jesu li igrači više profesionalci danas ili kad ste vi bili igrač?

PROSINEČKI: Danas je nogomet otišao na veći nivo. Moglo bi se reći da se više i, na neki način modernije trenira. Igra je napredovala u svim aspektima. Ako nisi profesionalac i ne pridržavaš se tih principa teško možeš uspjeti na ovom nivou. Nogomet se mnogo promijenio od vremena kada sam ja igrao

NN: Koliko je važno da se u nogometnim strukturama nalaze bivši igrači? Imamo recimo Zvonimira Bobana u FIFA, Luisa Figa, Dejana Stankovića u UEFA?

PROSINEČKI: To je logična stvar i ne čudi me da bivši igrači sve više dolaze do visokih funkcija u nogometu. To tako i treba da bude, jer oni najbolje razumiju problematiku. Slično je i u drugim sportovima. Nije nužno da su veliki igrači ujedno i veliki treneri ili funkcioneri, ali to može biti njihova prednost.

NN: Imate li uzor međi trenerima?

PROSINEČKI: Svi mi tražimo neke stvari i imamo trenere koji nam se sviđaju, te čiji rad nam više odgovara. Svi imaju različite metode u poslu. Za mene je u ovom trenutku Pep Gvardiola, moj bivši suigrač, najbolji trener na svijetu. Njegove ekipe igraju na drugačiji način od ostalih i svi bismo voljeli da imamo timove koji tako rade. Imao je odlične rezultate u Barceloni i Bajernu. Sada je Mančester sitiju gdje također ima rezultat, a ekipa igra veoma lijep nogomet.

NN: Koliko se Vaš odnos prema nogometu kao igrača, razlikuje od ovog koji imate kao trener ili selektor?

PROSINEČKI: Nema ništa ljepše nego kad si igrač. Kasnije moraš da razmišljaš drugačije, a tokom igračke karijere imaš samo teren i obaveza ti je da ne zaboraviš kopačke. Trenerski posao se mnogo razlikuje, moraš da razmišljaš o grupi, obaveza je mnogo. Definitivno uživam u ovome inače se ne bih prihvatio posla, ali kad bi se moglo igrati beskonačno, uvijek bih izabrao da budem nego trener.

NN: Kakvi su vam planovi u narednom periodu ?

PROSINEČKI: Planiram da odem obaviti razgovore sa Vedadom Ibiševićem i Senadom Lulićem. To sam već i najavio. Uz to ću obići i ostale naše igrače što igraju u inostranstvu. Planovi za naredni period su da se vidim sa svim potencijalnim reprezentativcima.