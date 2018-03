Prosinečki: Promijeniću sistem igre "zmajeva"

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupiće se danas u Razgradu uoči prijateljske utakmice u petak sa Bugarskom.

Četiri dana kasnije puleni selektora Roberta Prosinečkog u Francuskoj će odmjeriti snage sa Senegalom, a sve to poslužiće kao priprema za kvalifikacije za plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine.

U iščekivanju da svi igrači stignu na okupljanje u hotel i nade da će snijeg padati barem nešto manjim intenzitetom, Prosinečki je danas govorio o planovima i očekivanjima od svojih fudbalera u ova dva susreta, te novitetima koje je spremio njegov stručni štab.

"Imamo malo vremena, i u tom periodu slijedi neko upoznavanje, prvo želimo da vidimo da li su zdravi, imali su puno utakmica, jesu li umorni, tako da ćemo po tome nekako slagati treninge. Probaćemo odraditi ono što smo zamislili, kako bi trebala da izgleda ekipa u prvoj utakmici a onda i u drugoj u kojoj, u biti, želim da igraju svi, da imaju minutažu i da vidimo neke nove igrače koji do sada nisu bili. Planirali smo i neki razgovor kako bi se upoznali sa razmišljanjima kako ja to želim, odnosno kako mi to vidimo ekipu i šta hoćemo prenijeti na igrače. Tako brzo prođu dva-tri dana a imamo mnogo toga što bismo htjeli uraditi", kazao je Prosinečki.

NN: Koliko se Vaša vizija igre razlikuje od one koju je do sada igrala reprezentacija BiH?

PROSINEČKI: Promijenićemo sustav igre, to je sigurno. To smo i najavljivali, a nešto smo pokušali i u Americi. Sad ćemo vidjeti neke igrače koje do sada nismo vidjeli ili koji su imali manju minutažu, uostalom ove dvije utakmice nam služe za to. Dobro je da imamo rezultat, da pobjeđujemo, zbog atmosfere i samopouzdanja. Ali nije mi primarno to, nego da vidim igrače i kako će funkcionirati u nekom novome sustavu koji mi želimo. Ja vjerujem da za njih neće biti neke velike promjene jer su svi profesionalci, igraju u velikim klubovima, nego jednostavno to je samo prilagodba i siguran sam da oni to mogu.

NN: Na čemu ćete konkretno insistirati?

PROSINEČKI: Mi smo, kroz utakmice koje sam gledao u kvalifikacijama za SP, u nekim momentima izgledali dobro a u nekim i lose, kad se prima veliki broj golova, kao protiv Belgije, pa Kipra, gdje smo vodili 2:0. Znači da ćemo poraditi na onome u čemu smo bili deficitarni u tim utakmicama. Želim da BiH koja ima dobre igrače bude dominantna, tako da ćemo na tome raditi, da mi držimo loptu, da smo mi ti koji imamo posjed lopte, jer mislim da to možemo.

NN: Često se prigovaralo da igračima nedostaje motivacije, hoće li se nešto promijeniti na tom planu?

PROSINEČKI: Ne mogu baš razumjeti kad se priča o motivaciji, to mi je nekako nerealno, jer kad se dolazi u reprezentaciju, kad se dobije poziv da igraš, mislim da veće motivacije ne može biti od toga. Vjerujem da će svi, koji će doći u ove dvije utakmice, biti motivirani da naprave rezultat i da se pokažu u najboljem izdanju jer je to vrlo bitno za naše navijače. To ostaje u sjećanjima ljudi, kao i odlazak na neko veliko takmičenje. Svi to pamte. Pričaćemo ako treba i o motiviranju, ali mislim da je to najmanji problem za ove profesionalce i sve one koji žele igrati za reprezentaciju.

NN: Šta možete reći o protivnicima, Bugarskoj i Senegalu?

PROSINEČKI: Radili smo neke analize, Bugarska je reprezentacija koja nije prošla na SP, koja je igrala promjenjivo, nekad dobro, nekad lošije. Napravili su i neka iznenađenja a njihovi igrači igraju po Rusiji, Turskoj, Italiji, Poljskoj, imaju kvalitet i sigurno da je to jedan odličan test za nas. Biće sigurno zanimljivo u obje utakmice. Senegal se vrlo lako plasirao na SP tako da će to biti jedna odlična utakmica, gdje su svi spremni i željni dokazivanja, jer su to utakmice u kojima će izbornik odlučivati ko će od njih ići na Svjetsko prvenstvo. Kao što sam već rekao i za nas je ovaj meč dobar test, i mogu samo dodati da baš volim prave utakmice. Pored ove dvije imaćemo ih još, kroz Ligu nacija ali i ostale prijateljske utakmice koje smo dogovorili sa Španjolskom, Turskom, i Južnom Korejom. Tu je i susret u petom mjesecu sa Crnom Gorom koja je jedna od onih reprezentacija kojoj je malo falilo da ode u dodatne kvalifikacije za plasman na SP, a tu nikad ne znaš šta će se desiti. U svakom slučaju slijedi nam dosta zanimljivih provjera u narednom periodu.