Prosinečki: Srećan sam što mogu da vodim Crnu Goru

Srećan sam što mogu da vodim Crnu Goru, poručio je Robert Prosinečki na zvaničnom predstavljanju na funkciji selektora reprezentacije Crne Gore.

„Veoma sam zadovoljan i srećan što sam ovdje i što mogu da vodim Crnu Goru. Radiću najbolje što mogu i nadamo se uspjehu. Sve ćemo rješavati u hodu, u septembru nas čeka Liga nacija koja je veoma važna. Mislim da će ovo dobro ispasti. Sa Dejom sam veliki prijatelj. Razgovor je trajao vrlo kratko. Pitao da li me interesuje ovaj posao, rekao sam ,,da“ i u dva dana smo sve riješili“, rekao je Prosinečki.

Prvi izazovi na klupi Crne Gore Prosinečkog očekuju martu, kada će naša reprezentacija igrati dvije prijateljske utakmice, sa Sjevernom Makedonijom i Bjelorusijom.

„Mogu najaviti mnogo toga, ali sigurno je samo da sam sada u reprezentaciji koja voli svoju zemlju, Crnogorci su ponosan narod i nećemo se nikog plašiti. Uvijek sam bio pobjednik, igrao sam u velikim klubovima. Sigurno ćemo željeti da dominiramo, imamo kvalitet igrača koji to mogu da iznesu. Zavisi i od rivala, ali mislim da će to biti motivisana Crna Gora, s novim vjetrom koji dolazi sa mnom možda bude drugačija. Imamo u martu dva meča, bićemo zajedno osam dana i vidjeću atmosferu i upoznati sve igrače. Imaćemo i dva meča u junu, dovoljno utakmica pred Ligu nacija. Igrao sam sa BiH Ligu nacija, na početku je svima bila nezanimljiva, ali sada je svima interesantna jer se preko nje može otići na veliko takmičenje. To je sigurno važno za sve nas“, istakao je novi selektor ,,sokola“.

Prosinečkom će ovo biti treći selektorski posao, nakon Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine.

„Ovo je svakako veliki izazov za mene, a mislim da Crna Gora može sa svima da igra. Nadamo se da ćemo napraviti najbolji mogući rezultat. Treba nam podrška od svih. Naredne sedmice je žrijeb Lige nacija, pa ćemo moći više da pričamo. Imaćemo dosta vremena do Lige nacija da se pripremimo“, dodao je Prosinečki.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.