Prosinečki: Treba nam više jakih utakmica

Robert Prosinečki novoizabrani selektor fudbalske reprezentacije BiH najavio je za mart nove test utakmice "zmajeva" sa jakim protivnicima.

Nakon što je u utorak objavio spisak fudbalera za američku turneju i svoj debi na klupi bh. tima protiv Sjedinjenih Američkih Država i potom Meksika, na zvaničnoj stranici Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH, govorio je o prvim utiscima nakon što je zvanično predstavljen kao selektor BiH.

„Prezadovoljan sam. Grad, ljudi, doček, pozitivna vibra. Ono što me je posebno dojmilo jeste kafa dobrodošlice sa zaposlenicima u sjedištu Saveza. Atmosfera u gradu, jednostavan pristup, topao prijem, prijateljska komunikacija, sve su to stvari koje me čine sretnim. To su prednosti koje će i meni u konačnici olakšati brzo uključivanje i boravak u novoj sredini", rekao je Prosinečki.

Svoj prvi boravak u BiH u ulozi selktora iskoristio je i za niz sastanak.

„Za veoma kratko vrijeme, od nedjelje do danas sam uspio održati nekoliko vrlo korisnih sastanaka koji su u konačici polučili rezultatom. Objavio sam širi spisak igrača za turneju u SAD-u. Obavio sam i veoma korisne razgovore sa ljudima iz Saveza, koji su mi dali sve potrebne informacije o aktivnostima za naredni period. Naravno, naš cilj je da se na prvom okupljanju bolje upoznamo, kako igrači mene, tako i ja njih, kako bismo stvorili dobre preduslove za kvalitetne rezultate“, istakao je selektor BiH.

Nekadašnji fudbalski as govorio je i o planovima nakon povratka iz SAD-a?

"U ovom momentu je najbitnije da igramo utakmice sa jakim selekcijama, da se češće okupljamo, da pokušamo napraviti najbolje u vrlo kratkom vremenskom periodu. Za mjesec mart smo planirali odigravanje novih utakmica, jer ponuda nam ne manjka, tako da ćemo u kontinuitetu imati kvalitetne provjere. U Sarajevo se vraćam za deset dana, a do tada svima želim svako dobro, osobnu sreću i zdravlja prije svega. Želim nam puno sreće na putu kojeg smo zajednički zacrtali i kojem stremimo, a to je plasman na Europsko prvenstvo 2020. godine", zaključio je popularni Žuti.