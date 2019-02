Prosinečki: Vjerujemo u plasman na Euro

Robert Prosinečki, selektor „A“ reprezentacije BiH, nakon skoro dva mjeseca stigao je u Sarajevo, gdje će danas prisustvovati sjednici Izvršnog odbora Nogometnog / Fudbalskog saveza BiH.

Kraj protekle godine obilježili su plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine u A grupu Lige nacija, te zdravstveni problemi selektora, zbog kojih je propustio i žrijeb kvalifikacionih grupa za EURO 2020. Prosinečki naglašava da je njegovo zdravstveno stanje sada dobo.

"Osjećam se odlično, oporavio sam se nakon operacija koje sam imao i što je najvažnije svi nalazi su mi dobri. U početku sam morao voditi računa o ishrani ali sada je i to sve ok, tako da nemam nikakvih poteškoća. Ostalo je još da uradim tu jednu manju korektivnu operaciju i to će vjerovatno biti nakon utakmice sa Grčkom. Raspoložen sam i sa nestrpljenjem čekam da krenemo u ove nove kvalifikacije", rekao je Prosinečki.

NN: Kako komentarišete grupu kvalifikacija za EURO 2020?

PROSINEČKI: Mi smo dobili ni malo laganu grupu. Italija koja se nije kvalificirala na Svjetsko prvenstvo je favorit i oni ne bi smjeli sebi dozvoliti da se ne kvalificiraju na još jedno veliko natjecanje u kratkom periodu. Tu je i uvijek nezgodna Grčka, imamo Fince koji isto nisu lagani ali mislim da Lihtenštajn i Armenija ne dolaze u taj krug u kojem bi imale šanse da odu na EP. BiH ima kvalitetne igrače i mi samo razmišljamo da odemo na naredno veliko takmičenje a to je Evropsko prvenstvo.

NN: Reprezentacija BiH je dva puta eliminisana u baražu za plasman na EP. Koliko će teško biti sada obezbijediti učešće na smotri najboljih evropskih selekcija?

PROSINEČKI: Mi imamo dobru reprezentaciju, što sam govorio i kroz Ligu nacija, i naš cilj je plasman na Evropsko prvenstvo. Ja sam optimista i vjerujem da svi moji igrači imaju veliku želju i velike ambicije da se ode na ovo takmičenje. Koliko god da je teška grupa mi vjerujemo da možemo proći.

NN: Kakav je plan za martovske utakmice, hoće li biti novih igrača u reprezentaciji?

PROSINEČKI: Čini se da imamo vremena, ali nije tako. Vrlo brzo dolaze ove dvije utakmice, prvo Armenija a onda i Grčka i ja sam već odavno na to fokusiran. Pratim sve igrače, i do kvalifikacija oni će odigrati tri-četiri utakmice, s tim da u Rusiji još nije počelo prvenstvo. Ovi igrači koji igraju manje-više su standardni i igraju dobro. Neki povrijeđeni kao što je bio Sead Kolašinac se oporavio, igra dobro u Arsenalu a mlađi kao što su Amer Gojak, Lončar, koji igraju u Hrvatskoj i koje sam pratio su jako dobri. Ima tu još nekih, ali vidjećemo, kakvi će biti do prozivke, uglavnom nećemo puno toga mijenjati, neki novi će možda doći, ali to ćemo još u narednom periodu da vidimo u kakvoj su formi.