Prosinečki: Zakarić dolazi u Beč, vidjećemo hoće li igrati protiv Austrije

Goran Zakarić povrijedio je rame na treningu Partizana. Čuo sam, upoznat sam. Doći će u Beč. Pregledaće ga ljekari naše reprezentacije pa ćemo vidjeti hoće li igrati protiv Austrije, rekao je za Anadoliju Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Kako je istakao, ne zna koliko je ozbiljna povreda Zakarića.

"Ne znamo još ništa konkretnije. Nadam se da nije ništa preozbiljno", kazao je Prosinečki, dodavši:

"On je jedini koji je do sada od 24 pozvana igrača imao određenih problema. Drugi su svi OK, ali vidjećemo. Ide vikend i vjerujem da će sve dobro proći po naše igrače. Očekujemo sve pozvane na okupljanju u Beču, tamo negdje da se svi sakupimo do 17 sati u hotelu pa ćemo na lagani trening, razgibavanje".

Prosinečki je potvrdio da za sada ne planira niti jednom igraču uputiti dodatni poziv, ali je i rekao "nije isključeno da ću to uraditi bude li određenih, većih komplikacija oko igračkog kadra tokom vikenda".

"Mogu reći da sada sve ide po planu. U Beču ćemo imati tri treninga do utakmice i spremni ćemo dočekati meč u četvrtak s Austrijancima. Imamo dobru atmosferu u timu, na pobjedničkom smo fonu i vjerujem da ćemo tako nastaviti i na stadionu 'Ernst Happel'. Ponovit ću, ne želim reći da su Austrijanci favoriti iako imaju veoma dobru ekipu i igraju doma. I mi ćemo imati ogromnu podršku s tribina i bit ćemo kao kući u Sarajevu ili Zenici. Uvjeren sam da smo kvalitetniji i da ćemo odigrati dobru utakmicu", govorio je Prosinečki.

Na pitanje da li će BiH pokušati igrati zatvorenije obzirom da joj i bod pa i poraz s golom razlike uz postignuti gol odgovara kako bi potvrdila prvo mjesto u grupi "3" UFEA Lige nacija "B" i plasirala se u baraž za EURO 2020 i elitnu UEFA Ligu nacija "A", Prosinečki je odgovorio:

"Ne, ako nas ne natjeraju da se branimo. Oni će morati napasti nas pa možda i od prvog minuta. Moraju nas dobiti, i nas i Sjevernu Irsku u Belfastu i to sa dovoljno golova razlike. Upravo je to naša dodatna šansa".

Utakmica petog kola grupe "3" UEFA Lige nacija "B" između Austrije i BiH igra se 15. novembra na stadionu "Ernst Happel" u Beču s početkom u 20.45 sati.