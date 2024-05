Prosinečki nabrajao najbolje ex-Yu igrače, jedno veliko ime zaboravio (VIDEO)

Robert Prosinečki uvijek je zanimljiv sagovornik, a pogotovo kad je jedna od tema da odabere najbolje ex-Yu fudbalere u istoriji ovih prostora.

Tako je 55-godišnji Robert Prosinečki u razgovoru za društvene mreže fudbalskog saveza Crne Gore dobio nekoliko zanimljivih pitanja.

Tako je Robert Prosinečki, koji je nedavno službeno postao selektor crnogorske reprezentacije, među mnogobrojnim pitanjima dobio jedno na koje je zastao, a to je ko je najbolji ex-Yu fudbaler svih vremena ?

''Baš gledam, to mi je teško reći… Znaš, ono, ako kažem Dejo Savićević, onda će reći da mi je predsjednik. Bilo je jako puno dobrih igrača s ovog područja, svatko je obilježio svoju generaciju. Bilo ih je stvarno puno, da se nitko ne bi naljutio ili netko nešto mislio. Bilo je iz generacije Hrvatske nevjerojatno puno velikih igrača, za vrijeme Crvene zvezde da i ne pričam. I onda poslije toga u reprezentaciji Jugoslavije igrača koji su napravili nevjerojatne karijere, igrali u najvećim klubovima toliko godina, tako da mi je teško sad reći tko je to. Ali jedan od njih je Dejan, pa Šuker, Boban, Pape Sušić. Sad sam na brzinu rekao… To su bili igrači koji su obilježili fudbal ne samo u Hrvatskoj ili bivšoj Jugoslaviji nego i u svijetu'', kazao je Prosinečki koji u tom nabrajanju, vjerojatno nehotice, nije naveo Luku Modrića. Zbog toga su mnogi ostali u čudu.

No, Prosinečki se koncentrisao na igrače protiv kojih je igrao ili kojima se kao mlad igrač divio. A Modrić je ipak još aktivan tako da ga sigurno nije namjerno izostavio.

No, činjenica jest kako je Modrić vodio ''Vatrene'' do srebrne i bronzane medalje na Svjetskim prvenstvima te da je 2018. osvojio ''Zlatnu loptu''. Uz to je nedavno postao sa 25 trofeja najtrofejniji fudbaler u istoriji Real Madrida.

U velikom razgovoru, Prosinečki je još pričao o tome kako je bilo nositi dresove i Reala i Barselone, što je to pobjednički mentalitet, a na poseban način dotakao se i legendarnog trenera Miroslava Ćire Blaževića.

