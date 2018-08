Prosinečki o Begoviću: Želim da se zna red

Mnoge je danas iznenadilo što se na spisku selektora Roberta Prosinečkog nije našlo ime golmana Bormuta, Asmira Begovića. Popularni Robi otkrio je razloge zašto neće računati na usluge do juče standardnog reprezentativca BiH.

„Nisam ga pozvao iz dva razloga. U Bugarskoj je imao problema i nije mogao doći, rekao sam ok, poslije smo putovali za Južnu Koreju gdje je on rekao da opet ne može doći i zato ga nisam pozvao, ali to ne znači da ga neću ponovo zvati. Nije bila lagana situacija jer on brani dobro, ali je ovo znak da moramo poštovati reprezentaciju“, istakao je Prosinečki i dodao:

„Razgovarao sam sa Begovićem, opet ću razgovarati sa njim. On mi je dao neke razloge koji su za njega veliki, ali za mene nisu značajni, ali to je njegov izbor. Želim da se zna red“, riječi su selektora.