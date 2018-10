Prosinečki pozvao Kolašinca, moguć poziv i Hajroviću u novembru

Okupljanjem na Ilidži počinju pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine za predstojeću utakmicu Lige nacija koju selekcija BiH igra 15. oktobra protiv Sjeverne Irske.

Prije ovog meča selekcija BiH će se 11. oktobra sastati s reprezentacijom Turske u prijateljskom meču, a selektor Robert Prosinečki je u obraćanju novinarima kazao da će u toj utakmici imati pravo na šest izmjena.

"U prijateljskoj utakmici ima šest promjena i svih šest igrača će ući sa klupe. To je nekih 17 igrača koji će moći igrati protiv Turske. Do sada nema nekih velikih ozljeda. Možda ćemo odmoriti neke igrače do Svjerne Irske. Probat ćemo da svi protiv Turske odigraju i da dobiju svoju šansu", rekao je Prosinečki.

Istakao je i da je pozvao igrača Arsenala Seada Kolašinca.

"Htjeli smo Seada ostaviti da bude tamo sa svojom ekipom. Da dođe tamo u svoju formu i da dođe do onih prvih 11, mi bi volili da tamo igra. Već jednu utakmicu je igrao u Evropskoj ligi pa smo ga sada pozvali umjesto Bičakića koji se u međuvremenu povrijedio", rekao je selektor.

Dodao je kako će selekcija igrati u istom sistemu protiv Turske kao što je igrala i do sada.

"Mi ćemo se uigravati u istom sustavu onako kako ćemo igrati protiv Sjeverne Irske. Sustav će biti isti jer takvim sustavom želimo dočekati Sjevernu Irsku 15. oktobra u Sarajevu", kazao je Prosinečki.

Podsjetio je da Sjeverna Irska prije meča protiv BiH igra protiv Austrije, napominjući da će rezultat iz tog susreta biti važan.

"Mi ćemo analizirati te stvari koje nisu bile najbolje u Sjevernoj Irskoj, a koje smo jako dobro popravili protiv Austrije. Mi ćemo probati da budemo kompaktni, čvrsti, da budu svi za jednog i mislim da tako BiH može igrati protiv svake ekipe na svijetu", rekao je Prosinečki.

Istakao je da fudbalskog Dinama iz Zagreba Izeta Hajrovića nije pozvao ali to ne znači da ga neće zvati.

"Trenutno nije s nama, a to ne znači da neće biti. Izet sada igra jako dobro u Dinamu, ali u ovom trenutku nije pozvan, što ne znači da neće u jedanaestom mjesecu", kazao je bh. selektor.

Naglasio je i da sve reprezentacije Ligu nacija vide kao dobru priliku da ostvare što bolji plasman, podsjetivši da BiH nakon dvije utakmice ima maksimalan skor od šest bodova.

"Ako budemo tamo prvi onda imaš priliku da uđeš u A grupu, veoma zanimljivo takmičenje. Ne mislim da je to pritisak na nas nego nam daje samopouzdanje. Kad dobivaš ljepše je i bolje se radi", istakao je Prosinečki, dodajući da u selekciji BiH vlada dobra atmosfera zbog, između ostalog, korektnog odnosa između stručnog štaba, selektora i igrača.

"Momci vjeruju u ovo što mi radimo. Mislim da smo dobili samopouzdanje u Ligi nacija ali i u prijateljskim utakmicama. To je sve taj rad. Tako da mi vjerujemo da ćemo sigurno još samo bolji biti. Igrači su motivirani i jedva čekamo utakmicu protiv Sjeverne Irske, ali i proitv Turske", kazao je Prosinečki.

Toni Šunjić, koji trenutno igra za Dinamo iz Moskve, istakao je da on uvijek daje maksimum u reprezentaciji.

"Drago mi je da smo pobijedili u ove dvije utakmice i mislim da je to zasluga čitave ekipe. Tako da, ja sam dobio priliku, bio sam siguran da ću igrati i mislim da mogu biti zadovoljan s tim što sam pokazao. Najbolje je da smo napravili rezultat", rekao je Šunjić.

Naglasio je da je važno ozbiljno pristupiti svakom meču, kako u Ligi nacija tako i u prijateljskim duelima.

"Sigurno da je puno bitnija utakmica u Ligi nacija ali treba ozbiljno igrati u svakoj utakmici. Što se tiče Sjeverne Irske, da se ne ponavlja što se desilo u Irskoj. Mislim da ćemo sada biti puno spremniji na njihovu igru i mislim da ćemo doći do pozitivnog rezultata", kazao je Šunjić.