Prosinečki se čupa u duelu s "favoritom"

Ne treba dramiti, poručio je selektor Robert Prosinečki nakon što je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tempereu poražena od Finske 0:2 u utakmici 3. kola Grupe J kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo.

Dva gola glavnog junaka Temu Pukija značajno su otežala put "zmajeva" na EURO. Na sjeveru Evrope odigrali su bezidejno uputivši samo jedan šut u okvir gola protivnika, pa će se morati "vaditi" u utorak u 4. kolu u gostima kod favorita Italije. Bez obzira na to što iz tabora "zmajeva" poručuju kako još ništa nije izgubljeno, kako je u igri još 21 bod, sudeći po komentarima na društvenim mrežama, javnost i navijači su ljuti. Traže odgovore, ali i promjene. Iako je ovo Prosinečkom tek prvi poraz u zvaničnim utakmicama, dobro je poznato da su selektori kroz istoriju u BiH smjenjivani još u avionu na putu prema Sarajevu i to zbog, uslovno rečeno, mnogo blažih poraza. Popularni Žuti prije meča gostovanje u Finskoj okarakterisao je kao prelomni trenutak u kvalifikacijama.

S obzirom na to da trenutno na kontu ima samo četiri boda, sada će u Torinu igrati meč odluke sa selekcijom koja je u subotu u derbiju 3. kola "samljela" u Atini Grčku rezultatom 3:0.

"Brzo nam je sljedeća utakmica sa Italijom da bismo sad dramili zbog dešavanja u Finskoj. Izgubili smo tri boda, faliće nam sigurno, to su velika tri boda, ali još ima dosta do kraja i vidjećemo. U Tempereu nismo bili pravi, rastrčani, borbeni... Analiziraćemo greške, bilo ih je mnogo i nastojati ih neutralisati u utorak u utakmici sa Italijom", rekao je Prosinečki.

U tvrdoj utakmici u prvom poluvremenu oba tima stvorila su tek nekoliko poluprilika. Trenutak odluke desio se u 56. minuti, kada je Puki rutinski doveo domaće do vodstva. Akciju je započeo Glan Kamara, uposlio je Pukija, koji je prvo prošao Tonija Šunjića, a zatim sa 16 metara udaljenosti loptu poslao iza leđa golmana Ibrahima Šehića za 1:0. Pitanje pobjednika odlučeno je u 68. minuti, kada su Finci istrčali kontru, a njihov najbolji pojedinac drugi put matirao je Šehića za konačnih 2:0. Isti igrač mogao je i do het-trika, ali je u 71. minuti stopostotnu šansu odbranio Šehić.

"Loše smo odigrali iako smo znali da će biti teška utakmica. Ovo nam je prvi poraz poslije dužeg vremena. I to se moralo desiti nekad. Ne smijemo sada pognuti glave, moramo pobijediti Italiju. Ako uspijemo u tome, na neki način ćemo se iskupiti", poručio je bh. reprezentativac Muhamed Bešić.

Popravni u Torinu najavio je i Ervin Zukanović, koji je tokom priprema za meč u Tempereu upozoravao na kvalitet protivnika, kojem je ovo bio osmi uzastopni domaći susret u kojem nisu primili niti jedan gol.

"Nismo bili dovoljno agresivni i koncentrisani. To je razlog što smo izgubili utakmicu. Protivnik je zasluženo došao do bodova. Bez obzira na to što nije igrao Miralem Pjanić, imali smo dovoljno igrača da ga zamijenimo. Morali smo da djelujemo kao ekipa, a nismo. Oni jesu, i bili su koncentrisaniji. Okrećemo se narednom protivniku. Idemo po dobar rezultat u Italiju", istakao je Zukanović.

Bh. tim u Italijani će biti jači za Miralema Pjanića, kojem je istekla kazna zbog crvenog kartona, dok, kao i u meču sa Finskom, neće biti povrijeđenih Seada Kolašinca i Radeta Krunića.

Manćini oprezan

Selektor Italije Roberto Manćini iznenađen je porazom BiH u Finskoj i upozorava da u utorak neće biti lako igrati s ekipom koju sa kapitenskom trakom predvodi njegov nekadašnji igrač Edin Džeko.

"Rezultat pokazuje kako je skandinavska selekcija dobra. Možda i mi nismo očekivali njihovu pobjedu. Međutim, to ne znači da će u utorak nama biti lako sa BiH. Na dobrom smo putu i moramo paziti", rekao je Manćini.

GRUPA A

Crna Gora - Kosovo 1:1, Češka - Bugarska 2:1. Ponedjeljak: Bugarska - Kosovo (20.45 časova), Češka - Crna Gora (20.45)

1. Engleska 2 2 0 0 10:1 6

2. Češka 2 1 0 1 2:6 3

3. Kosovo 2 0 2 0 2:2 2

4. Bugarska 3 0 2 1 3:4 2

5. Crna Gora 3 0 2 1 3:7 2

GRUPA C

Bjelorusija - Njemačka 0:2. Utorak: Bjelorusija - Sjeverna Irska (20.45 časova), Njemačka - Estonija (20.45)

1. Sjeverna Irska 3 3 0 0 6:2 9

2. Njemačka 2 2 0 0 5:2 6

3. Holandija 2 1 0 1 6:3 3

4. Estonija 2 0 0 2 1:4 0

5. Bjelorusija 3 0 0 3 1:8 0

GRUPA D

Gruzija - Gibraltar 3:0, Danska - Irska 1:1. Ponedjeljak: Danska - Gruzija (20.45 časova), Irska - Gibraltar (20.45)

1. Irska 3 2 1 0 3:1 7

2. Švajcarska 2 1 1 0 5:3 4

3. Gruzija 3 1 0 2 3:3 3

4. Danska 2 0 2 0 4:4 2

5. Gibraltar 2 0 0 2 0:4 0

GRUPA E

Hrvatska - Vales 2:1, Azerbejdžan - Mađarska 1:3. Utorak: Azerbejdžan - Slovačka (18 časova), Mađarska - Vels (20.45)

1. Mađarska 3 2 0 1 5:4 6

2. Hrvatska 3 2 0 1 5:4 6

3. Vales 2 1 0 1 2:2 3

4. Slovačka 2 1 0 1 2:1 3

5. Azerbejdžan 2 0 0 2 2:5 0

GRUPA F

Farska Ostrva - Španija 1:4, Norveška - Rumunija 2:2, Švedska - Malta 3:0. Ponedjeljak: Farska Ostrva - Norveška (20.45 časova), Malta - Rumunija (20.45), Španija - Švedska (20.45)

1. Španija 3 3 0 0 8:2 9

2. Švedska 3 2 1 0 8:4 7

3. Rumunija 3 1 1 1 7:5 4

4. Malta 3 1 0 2 2:6 3

5. Norveška 3 0 2 1 6:7 2

6. Farska Ostrva 3 0 0 3 3:10 0

GRUPA G

Estonija - Sjeverna Irska 1:2, Austrija - Slovenija 1:0, Latvija - Izrael 0:3, Sjeverna Makedonija - Poljska 0:1. Ponedjeljak: Latvija - Slovenija (20.45 časova), Poljska - Izrael (20.45), Sj. Makedonija - Austrija (20.45)

1. Poljska 3 3 0 0 4:0 9

2. Izrael 3 2 1 0 8:3 7

3. Sj. Makedonija 3 1 1 1 4:3 4

4. Austrija 3 1 0 2 3:5 3

5. Slovenija 3 0 2 1 2:3 2

6. Latvija 3 0 0 3 1:8 0

GRUPA H

Island - Albanija 1:0, Moldavija - Andora 1:0, Turska - Francuska 2:0. Utorak: Albanija - Moldavija (20.45 časova), Andora - Francuska (20.45)

1. Turska 3 3 0 0 8:0 9

2. Francuska 3 2 0 1 8:3 6

3. Island 3 2 0 1 3:4 6

4. Albanija 3 1 0 2 3:3 3

5. Moldavija 3 1 0 2 2:8 3

6. Andora 3 0 0 3 0:6 0

GRUPA I

Rusija - San Marino 9:0, Belgija - Kazahstan 3:0, Škotska - Kipar 2:1. Utorak: Kazahstan - San Marino (16 časova), Belgija - Škotska (20.45), Rusija - Kipar (20.45)

1. Belgija 3 3 0 0 8:1 9

2. Rusija 3 2 0 1 14:3 6

3. Škotska 3 2 0 1 4:4 6

4. Kipar 3 1 0 2 6:4 3

5. Kazahstan 3 1 0 2 3:7 3

6. San Marino 3 0 0 3 0:16 0

GRUPA J

Jermenija - Lihtenštajn 3:0, Finska - BiH 2:0, Grčka - Italija 0:3. Utorak: Grčka - Jermenija (20.45 časova), Island - Turska (20.45), Italija - BiH (20.45), Lihtenštajn - Finska (20.45).

1. Italija 3 3 0 0 11:0 9

2. Finska 3 2 0 1 4:2 6

3. Grčka 3 1 1 1 4:5 4

4. BiH 3 1 1 1 4:5 4

5. Jermenija 3 1 0 2 4:4 3

6. Lihtenštajn 3 0 0 3 0:11 0