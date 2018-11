Prosinečki za špansku "Marcu" o pušenju, Džeki, BiH i Jugoslaviji

Selektor reprezentacije BiH Robert Prosinečki u opširnom intervjuu za špansku "Marcu" pričao je o rezultatima Zmajeva, periodu u kojem je igrao za Real Madrid i Barselonu, ratnim zbivanjima na Balkanu, cigaretama kao najvećem poroku i mnogim drugim zanimljivim stvarima.

Na početku razgovora, novinar "Marce" Migel Anhel Lara čestitao je Prosinečkom na prvom mjestu u Ligi nacija te ga je pitao da najavi prijateljski meč između Španije i BiH.

"Hvala na čestitkama. Za malu zemlju kao što je BiH vrlo je važno biti među 12 najboljih timova Evrope, što je najveći uspjeh nakon odlaska na Svjetsko prvenstvo 2014. godine. Sada, fokus je na plasmanu na Evropsko prvenstvo. Slično kao BiH, Španija također prolazi kroz jednu smjenu generacije, ali za nas je ovo veoma važna utakmica. Važnije je, ipak, vidjeti kako će igrači reagovati protiv igrača na tom nivou, Španija je favorit i u posljednje dvije utakmice nisu ostvarili rezultate koje su očekivali tako da će sigurno dati sve od sebe da nas poraze", kazao je Prosinečki.

Odmah nakon toga, uslijedilo je pitanje o posljednjoj utakmici Španije, a Crvena furija poražena je od Hrvatske u Zagrebu rezultatom 3:2.

"Nisam iznenađen pobjedom Hrvatske jer oni mogu pobijediti svaku ekipu na svijetu. Bili su drugi na Svjetskom prvenstvu, imaju odlične igrače koji su borci i nakon poraza od 6:0 imali su veliki motiv. U četvrtak smo igrali u isto vrijeme, u petak smo bili u putu, pa ću morati tek da pogledam tu utakmicu. Rekli su mi da je Hrvatska zaslužila pobjedu, ali da je imala sreće, što je protiv Španije uvijek potrebno", smatra Prosinečki.

Uslijedilo je pitanje o selektoru Španije Luisu Enrikeu s kojim je kao igrač Real Madrida dijelio svlačionicu, nakon čega je prešao u Barselonu.

"Luis Enrike i ja smo došli u isto vrijeme u Real Madrid, on je došao iz Sportinga, a ja iz Crvene zvezde. Siguran sam da će on odvesti Španiju na Evropsko prvenstvo jer je ova reprezentacija spremna za to. Što se tiče zajedničkog igranja, u to vrijeme u Real Madridu smo imali dobar tim, ali lošu sreću jer smo izgubili dvije titule prvaka u zadnjoj utakmici, a kada u Real Madridu ne pobjeđujete, onda imate problem. Enrike je uradio velike stvari za španski nogomet", kazao je Prosinečki.

Novinara "Marce" je zanimalo šta je bio razlog loše "avanture" Prosinečkog u dresu Barselone, a kako kaže, nije imao sreće s mišićima.

"To je život, to je nogomet i takve stvari se dešavaju. Imao sam dosta problema s povredama, ali sam sretan što sam igrao u klubu kao što je Real Madrid, nakon čega sam otišao u Barselonu i možda to nije bila najbolja odluka, ali to je život. Ne znam da li je fizička sprema bila problem, brinuli su se o meni i ne mogu reći da nisu. Nisam imao sreće s mišićima. Kad sve saberem, imam lijepo iskustvo na španski nogomet iako nisam ostvario sve što sam očekivao", otkriva Prosinečki.

"Hrvat ste, legenda Crvene zvezde i sada ste selektor reprezentacije BiH", glasilo je sljedeće pitanje novinara "Marce".

"Sjajno je, zar ne? Neke se stvari u životu dese kako niste mogli ni zamisliti, dobio sam ponudu, vidio sam dobru i talentovanu ekipu i veoma sam sretan. Da nije bilo rata, Jugoslavija bi uradila neke velike stvari. Život ide dalje, moramo nastaviti dalje. Ne možemo zaboraviti šta se desilo, ali vrijeme prolazi i treba živjeti bez toga. Mladi već sada razmišljaju o svom životu, idu u druge države i iako se to ne čini tako, prošle je puno godina od rata. Ne mogu zamisliti da se to desi u Kataloniji, vremena su drugačija, možda će se Katalonija jednom i odvojiti, ali neće biti rata", iskren je Prosinečki.

Nakon toga, pitao je popularnog "Robija" o najvećem poroku - pušenju cigareta.

"Pušim, nemam problem to da kažem. Pušio sam i kao igrač, ali manje. Znao sam da to nije dobro i kada bi utjecalo na moju igru, onda nisam pušio. Nemam problem s tim, a sada jako malo igrača puši, što nije bio slučaj u moje vrijeme. Kada bi vidio igrača da puši, ne bi mu rekao ništa, pa i ja pušim...", kazao je selektor BiH.

Za kraj, Prosinečki je odgovorio na pitanje o Edinu Džeki za kojeg je rekao da je jedan od pet najboljih napadača Evrope.

"Džeko nikada nije igrao u Španiji, igrao je u Mančester Sitiju, Njemačkoj i Italiji, a jedan je od pet najboljih napadača na svijetu", kazao je Prosinečki koji je nakon toga dodao da ne razmišlja o tome šta će mu život i fudbal donijeti te da je Johan Krojf najbolji trener kojeg je ikad vidio.

Za legendu Barselone, Prosinečki je rekao da je imao privilegovanu inteligenciju i da je bio "iz drugog svijeta".

(Klix.ba)