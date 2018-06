Prostački gest Robija Vilijamsa na otvaranju Mundijala

Svjetsko prvenstvo u fudbalu je otvoreno raskošnom ceremonijom na kojoj je, kao glavna pjevačka zvijezda, nastupio engleski pop izvođač Robi Vilijams.

Kontrovrezni Britanac se nije ponio pristojno u jednom trenutku, iz samo njemu znanog razloga pokazao je srednji prst u kameru, a misterija je kome je on upućen.

Ne baš sjajan način da se završi nastup na tako grandioznom događaju kao što je otvaranje Svjetskog prvenstva.

Vilijamsov gest je brzo završio na društvenim mrežama, u medijima, nije prošao nezapaženo ni kod engleskih fudbalera.

Defanzivac Totenhema i reprezentativac selekcije "tri lava" Kajl Voker je ovaj potez Robija Vilijamsa iskoristio da se našali sa svojim saigračem iz Totenhema, Dele Alijem.

"Lijepo od Robija što je pozdravio Dele Alija", napisao je Voker u poruci, prenosi "Telegraf.rs".

The #WorldCup this year is awesome already pic.twitter.com/iJuOw6A8T5