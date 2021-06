Prva tuča na Euru: Sijevaju pesnice između Engleza i Škota

Bilo je neizbježno i samo pitanje vremena kada ćemo dobiti i prvu tuču navijala na Evropskom prvenstvu.

Naravno, o njima svjedoče stanovnici Londona u čijem će gradu ovog petka na drevnom Vembliju koplja ukrstiti Englezi i Škoti, vjekovni neprijatelji.

Celtic Soccer Crew in London for England - Scotland 18.06.2021 #ENGCRO pic.twitter.com/APbCfM4r75

Veliki broj pripadnika "Tartan armije" (navijača Škotske) stigao je na ovaj derbi, a među njima je i dosta predstavnika hulignskih ekipa Seltika koji je poznat po anti-engleskom stavu.

Fight between English and Scottish fans before the game in London. 18.06.2021#ENGSCO #ENG #SCO Video @SubjectAccesss pic.twitter.com/8sgqURy7c5