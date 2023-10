Prvi čovjek Barselone optužen za podmićivanje usdija

Predsjednik fudbalskog kluba Barselona Đoan Laporta optužen je da je navodno podmićivao sudije, saopšteno je iz španskog tužilaštva

Laporta je predsjednik Barselone od marta 2021. godine, a do sada nije bio optužen za korupciju.

On je bio na čelu katalonskog kluba od 2003. do 2010. godine. Optužbe na račun Laporte odnose na period od 2008. do 2010. godine.

Španski mediji navode da je Laporta optužen u sklopu sudske istrage o navodnoj višegodišnjoj isplati miliona evra, koje je Barselona platila potpredsjedniku Sudijskog komiteta.

Državni tužioci su u martu optužili Barselonu i nekadašnje predsj dnike katalonskog kluba Đozepa Marija Bartomeua i Sandra Roselja za korupciju u sportu, lažno upravljanje i falsifikovanje dokumentacije.

Oni su naveli da je Barselona platila bivšem sudiji Hoseu Mariji Enrikesu Negreiri 7,3 miliona evra. Negreira je bio član Sudijskog komiteta od 1994. do 2018. godine, a isplate su izvršene između 2001. i 2018. godine. Istražni sudija je danas objavio da smatra ovaj slučaj ne može da zastari pošto se radi o ozbiljnim optužbama.

Španska policija je krajem septembra pretresla kancelarije Fudbalskog saveza Španije (RFEF) u blizini Madrida.

Barselona je ranije više puta negirala optužbe i sukob interesa. Katalonski klub je tada saopštio da je platio tehničke izvještaje o sudijama, ali da nikada nije pokušao da utiče na njihove odluke u utakmicama.

