Prvi crveni karton za Mbapea u karijeri

Fudbaleri PSŽ pobijedili su Ren i izbacili ga iz polufinala Kupa, ali uz crveni karton Kilijana Mbapea.

Imao je pariski klub 3:0, ali se duel završio sa 3:2 golovima Sakoa i Prcića od 85. do 92. minuta, pa je malo nedostajalo da se igraju i produžeci zbog velikog pada koncentracije favorita.

Ipak, u centru pažnje bio je Kilijan Mbape, poslije povrede koju je zadobio protiv Liona kada ga je pokosio protivnički golman.

Ovaj put je on neoprezno i oštro startovao na rivala, kramponima mu pokidavši štucnu, poslije čega je palo pregledanje snimka.

Sudija nije imao dilemu, pa mu je uz crveni karton pokazao put u svlačionicu, što je velikom talentu svjetskog fudbala prvi crveni karton u karijeri.

Naravno, nije nikakvu zlu namjeru imao Mbape, odmah je ustuknuo iako su igrači Rena bili ratoborni, a potom je pokazao revolt govorom za kamere - poručio je da se njemu dogodilo isto prije nedjelju dana, pa tada nije pokazan ni žuti karton.

U finalu, PSŽ će igrati protiv Monaka ili Monpeljea, koji se sastaju u srijedu 31. januara.

PSG star Kylian Mbappe was sent off for the first time in his professional career for a bad tackle on Rennes' Ismaila Sarr following a VAR review. pic.twitter.com/dV3930vw3g