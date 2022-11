Prvi skandal i prije početka Mundijala, prijetili da će razbiti kameru

Nije još ni počelo Svjetsko prvenstvo, a novinari već doživljavaju neprijatnosti.

Brzo se na društvenim mrežama proširio snimak trenutka kada Rasmusa Tantholdta, novinara iz Danske, spriječavaju da radi posao.

Tri momka dolaze u golf kolicima i naređuju mu da prekine snimanje usred uživo prenosa. Zabranio mu je da snima, a onda čak i zaprijetio da će mu polomiti kameru.

U jednom trenutku se čuje kako novinar iznerviran govori.

"Pozvali ste cijeli svijet da dođe ovdje, zašto ne mogu da snimam? Ovo je javno mjesto“, rekao je novinar.

Shvatio je da bi stvari mogle da eskaliraju, pa je odlučio da pokaže novinarsku legitimaciju. Još jedan momak je zgrabio kamere i prijetio je da će je slomiti.

"Rojters" je objavio da su se navodno poslije toga organizatori odlučili da upute izvinjenje ekipi koja je snimala. Nakon toga je održan i sastanak na kojem je poručeno da je snimanje svima dozvoljeno, piše Nova.rs.

“You invited the whole world to come here, why can’t we film? It’s a public place.” pic.twitter.com/7L2pRtLyOe