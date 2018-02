Prvi u svijetu: Klub u Turskoj transfer fudbalera isplatio bitcoinom

Fudbalski klub Harunustaspor koji se takmiči u 1. Amaterskoj ligi u gradu Sakaryi u Turskoj doveo je 22-godišnjeg fudbalera Omera Faruka Kiroglua kojeg su platili kriptovalutom bitcoin.

Fudbaleru, koji je sa Harunustasporom potpisao ugovor do kraja tekuće sezone, jedan dio novca je isplaćen u kriptovaluti bitcoin, a ostatak u turskim lirama.

Kiroglu je već imao priliku trenirati sa ostatkom tima, a prije treninga novinarima je kazao da ranije nije mnogo znao o kriptovaluti.

“Čuo sam nešto o tome i onda sam malo istražio da vidim o čemu se tačno radi. Nije me mnogo zanimao rast ili pad valute, nego sam, ustvari, zajedno s klubom želio da budemo prvi koji će uraditi nešto ovako”, kazao je fudbaler.

Dodao je kako ga neki saigrači zbog ovog nesvakidašnjeg transfera u šali znaju zovnuti “Bitcoin Omer”.

“Na terenu već vidim reakcije. Ponekad me saigrači zovnu “Bitcoin Omer”. Ali, uredu je, ne zamjerim im, to su sve dobri ljudi. Lijepo su me prihvatili. Cilj svih nas je da osvojimo titulu”, rekao je Kiroglu.

Haldun Sehit, predsjednik Harunustaspora, izjavio je da su se odlučili na ovakav korak kako bi promovisali klub i grad Sakaryu, dodajući da je ovo prvi ovakav transfer u Turskoj, ali i u svijetu.

“Zvali smo ga i objasnili mu o čemu se radi, i on je prihvatio, kazavši da podržava ideju da budemo prvi koji će uraditi nešto ovakvo. U početku smo željeli cijeli iznos transfera platiti u bitcoinima, ali smo, da bi izbjegli bilo kakav rizik, poslije odlučili da jedan dio isplatimo u turskim lirama”, kazao je Sehit.

Istakao je da su dosad u svijetu fudbala primili vrlo pozitivne komentare zbog ovakvog transfera.

“Na ovaj način smo ljudima željeli, ustvari, pokazati kako se može uraditi dobra reklama jer mi smo seoski klub. Cilj nam je bio Turska, ali već sad smo dobili komentare čak i iz dalekog Japana. Stalno nas zovu i iz Amerike, Engleske, Francuske, Njemačke i drugih zemalja. Očigledno je ovo izazvalo veliku pažnju. Ponosni smo da smo prvi uradili nešto ovakvo u historiji”, rekao je Sehit.

