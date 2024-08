Borac pao (1:2) na Farskim Ostrvima, čeka ga težak zadatak u revanšu

Fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su večeras na Farskim Ostrvima u prvom meču 3. kola kvalifikacija za UEFA Ligu Evrope od Ki Klaksvika sa 1.2.

Do vodećeg gola Farani su došli već u 10. minutu nakon velike greške odbrane Borca koju je u pogodak pretvorio Pal Kletskard.

Ipak, do izjednačenja je došlo u 31. minutu kada je Aleksander Berntson skrenuo loptu u svoju mrežu.

orac Banja Luka score one of the most hilarious goals ever against KI Klaksvik in the Faroe Islands. The winner of this tie will be guaranteed a Conference League place, minimum.pic.twitter.com/iXYC8xw0lV