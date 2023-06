Prvo veliko pojačanje za Poketina

Dobili smo i prvo veliko pojačanje Čelsija na početku ere Maurisija Poketina. Londonski "Plavci" su ozvaničili transfer Kristofera Nkunkua.

Ovaj transfer je dogovoren još zimus, Čelsi je platio RB Lajpcigu 60 miliona evra za polivaletnog napadača.

Poketino je tako dobio prvo veliko pojačanje pred novu sezonu, nakon što se zna da je stigao i Malo Gusto iz Liona, takođe zimus dogovoren.

Nkunku može da igra na svim pozicijama u napadu, a ove sezone postigao je 23 gola i dodao 9 asistencija na 36 utakmica u svim takmičenjima.

Nkunku je upisao i 10 nastupa za reprezentaciju Francuske, a sa Čelsijem potpisao ugovor sve do juna 2029. godine.

"Presrećan sam što sam došao u Čelsi. Klub je učinio sve da me dovede i zahvalan sam zbog toga. Jedva čekam da se priključim ekipi i da pokažem navijačima šta sve mogu. Nakon Lige 1 i Bundeslige, dolazak u Premijer ligu je pravi izazov za mene, jer je u pitanju jedna od najjačih na svijetu", rekao je Nkunku.

BREAKING: Chelsea have officially confirmed the signing of Christopher Nkunku from RB Leipzig on a six-year contract! pic.twitter.com/9JzPXVSOAW