Puma: Želim osjetiti atmosferu pune "Marakane"

Ljetna akvizicija Fudbalskog kluba Crvene zvezde je krilni napadač Puma Rodrigez koji ne krije želju da osjeti atmosferu pune Marakane, a priliku za to imaće već 20. jula od 20 časova.

„Osećam se veoma srećno što sam ovde. Otkad sam stigao, istina je da su me svi tretirali veoma dobro i nadam se da ću ostati u Zvezdi dugo. Takođe, dosta sam slušao o Marakani i o atmosferi koju prave naši navijači. Gledao sam klipove na internetu, ali sada to želim da osetim na svojoj koži. Nadam se da će biti pun stadion na otvaranju prvenstva“, istakao je Puma.

Naglasio je novi fudbaler „crveno bijelih“ da su treninzi naporni, ali da je upravo to i potrebno tokom pripremnog perioda.

„Za sada sve protiče kako treba, treninzi su intenzivni, u predsezoni smo, tako da ekipa trenira naporno. Do sada je sve bilo jako dobro, dočekali su me na najbolji način, uvek se trude da me podrže koliko mogu i sa jezikom, zahvalio bih se svima ovom prilikom na podršci“, rekao je Puma.

Odigrao je Puma dvije pripremne utakmice u Rusiji.

„Veoma sam srećan što sam imao priliku da zaigram u prijateljskoj utakmici, jer sam se sa timom osećao veoma prijatno i opušteno. Nije bilo dovoljno vremena da se dokažem, ali dobro, nadam se da ću pokazati svim navijačima i saigračima mnogo više, kao i da ću pomoći ekipi“, kaže Puma.

Istakao je brzonogi fudbaler i ciljeve za predstojeću sezonu.

„Dolazim sa velikom željom da osvojim sve moguće trofeje, igram u najvećem timu u Srbiji, takođe jedan od ciljeva je i da se plasiramo u Ligu šampiona“, zaključio je Puma.

