Rabio koketira sa engleskim velikanom

Fudbaler Juventusa, Adrijen Rabio bi na ljeto mogao da postane ponovo slobodan igrač, pošto još uvijek nije produžio ugovor sa "Starom damom".

Veliko je pitanje da li će "Bjankoneri" imati novca da mu ponudi jednaku platu kao kada je došao kao slobodan igrač prije četiri godine.

Stoga su sve glasnije glasine da bi Rabio mogao da napusti Juventus na kraju sezone.

Adrien Rabiot, potential free agent in June: “I loved Liverpool a lot because I was a bit fan of Steven Gerrard, who made me dream… and so therefore I followed the Reds”, told Tuttosport #LFC “My other idol was Zinedine Zidane”. pic.twitter.com/LTodaRPO6S