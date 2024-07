Rade Bogdanović opleo po Francuzima: Dva slepca ispala kao da nikad fudbal nisu igrali

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale Eura, pošto je sinoć na "Alijanc Areni" u Minhenu uspjela da izbaci selekciju Francuske - 2:1 (2:1).

Sve golove vidjeli smo u prvom poluvremenu, a igru Francuske je tradicionalno u emisiji "Svi igraju, fudbal pobjeđuje" na Radio Televiziji Srbije komentarisao i stručni konsultant, Rade Bogdanović.

On je istakao da je vrlo razočaran nastupom Francuske i postavkom Didijea Dešama, a sa druge strane oduševljen je Špancima.

"Rekao sam da nema šta da traži, selektor ima belu košulju, on se predao pre utakmice, realno gledajući. Dosta je greški napravio, ali prvo da kažem za Špance pošto su pobednici, kada se Pedri povredio, tačno devet igrača mu je prišlo da vidi šta se dešava sa njim. Imaju pre svega kućno vaspitanje, fudbalsko obrazovanje na jako velikom i visokom nivou, selektora koji je sa njima tolike godine. Momci, svaka čast, uzeli ste sve moguće simpatije koje neko može da uzme i od našeg i evropskog naroda", rekao je Bogdanović.

Potom je žestoko opleo po francuskoj selekciji, a naročito po Kilijanu Mbapeu.

"Kada je reč o francuskoj reprezentaciji, tuga i žalost, opterećeni milionima i kompleksima, mi smo se zezali sa njima, pošto je ovo sport i zabava. Videli ste obuću koju su imali na sebi i odeću kada su dolazili, to vam je kompleks. Nemaju neko veliko kućno vaspitanje, kad izgledaju kako izgledaju. Imali ste malopre Mbapea, sada da ja kažem to, od nas 15 bi ustalo i reklo gde je Mbape. Petnaest šuteva, svi su bili preko prečke, a potpisao ugovor od nekoliko stotina miliona evra, bavio se politikom, igrači se bavili politikom. Imam osećaj da su kao da ne samo da im se nije igralo, nego vidite da nema osećaja timske igre, pripadnosti. Jako veliko razočaranje. Mi smo na početku prvog prvenstva rekli da su kandidati, ali snaga klade valja, a um caruje", rekao je Boganović.

Posebno je pohvalio Danija Olma, a odbranu reprezentacije Francuske nije mogao da shvati kod njegovog gola, odnosno autogola Žila Kundea.

"Ne samo timski duh, to je klasa. On je preneo loptu unutrašnjom desnom, pa je vratio na spoljnu. Ova dva slepca, mogu tako da kažem, su ispala kao da nikad fudbal nisu igrali, to je klasa, on dečko zna. Nisam džabe rekao malopre da snaga klade valja, a um caruje. Oni su igrali sa mozgom, edukovano, timski, jako, primer su svim selekcijama. Ne znam da li će osvojiti, ali svaka im čast", zaključio je Bogdanović, prenosi "Telegraf.rs".

