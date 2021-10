Rade Drvenica novi trener Borca iz Kozarske Dubice

Upravni odbor FK Borac iz Kozarske Dubice odlučio je da za novog šefa stručnog štaba imenuje Radu Drvenicu. On će na toj funkciji naslijediti Zorana Bujića koji se nakon loših rezultata povukao sa funkcije glavnog trenera.

" Do sada sam obavljao funkciju pomoćnog trenera. Jedan kratak period sam pauzirao zbog privatnih obaveza i sada kada je šef struke Bujić podnio ostavku, uprava je ponudila meni saradnju do kraja polusezone a to je ciklus od pet utakmica. Period u kom je moj zadatak da podignem formu i moral ekipe. Ulogu šefa struke sam prihvatio najviše iz moralnih razloga i ljubavi prema klubu u kom sam igrao veći dio svoje karijere", rekao je Drvenica za "Nezavisne".

Drvenica će na klupi Borca debitovati u subotu u okviru 11. kola M:tel Prve lige Republike Srpske kad će u Dubici gostovati Drina iz Zvornika.

Nakon 10. odigranih kola Borac dijeli 12 poziciju sa svega sedam bodova što je bio razlog ostavke Zorana Bujića.