Rade Krunić i zvanično novi igrač Milana

Italijanski Milan i službeno je predstavio reprezentativca Bosne i Hercegovine Radeta Krunića.

Krunić je predstavljen na zvaničnom Twitter profilu Milana uz riječi dobrodošlice u veliki klub.

Krunić je napustio Empoli i prešao u Milan s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor. Empoli će inkasirati osam miliona evra.

Italijanski mediji navode da će nekadašnji vezni igrač fočanske Sutjeske, Donjeg Srema, Verone, čačanskog Borca i Empolija, u Milanu godišnje zarađivati 1,2 miliona evra.

We know you know, but still, we want you to know! Welcome "DERA" Sappiamo che già sapete, ma vogliamo comunque farvelo sapere Benvenuto “DERA”#ForzaMilan pic.twitter.com/NsMHpefbNA