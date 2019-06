Rade Krunić prelazi u Milan

​Rade Krunić, nekadašnji fudbaler Donjeg Srema, narednih sezona nosiće dres slavnog Milana, potvrdio je predsjednik Empolija Fabricio Korsi.

"Krunić će igrati za Milan sljedeće sezone. Završavamo transfer vrijedan osam miliona evra", rekao je Koris za "Kalčkomerkato", prenosi B92.

Krunić, koji ima 25 godina, potpisaće četvorogodišnji ugovor sa "rosonerima", a godišnje bi trebalo da prima oko 1,2 miliona evra.

Fudbaler rođen u Foči, Bosna i Hercegovina, karijeru je počeo u lokalnoj Sutjesci, a od 2013. godine igrao je za Donji Srem. Ljeta 2014. godine potpisao je za Veronu, ali je polusezonu proveo u Sremu kao pozajmljen igrač.

Imao je problema sa Veronom, ugovor mu je otkupio Borac iz Čačka, za koji je odigrao 13 utakmice. Za njega bili su zainteresovani Crvena zvezda i Partizan, ali 2015. prelazi iz Borca u Empoli.

Za italijansku ekipu odigrao je 119 mečeva i postigao je 13 golova, uz 18 asistencija. Prošle sezone igrao je fudbal života, pošto je postigao pet golova, uz šest asistencija u Seriji A.

Među zainteresovanima bila je i Đenoa, međutim kada je stigao poziv Milana Krunić nije imao nikakvu dilemu.

BREAKING: Rade Krunic will join Milan for €6M + bonuses, according to @DiMarzio. pic.twitter.com/QBCPbWUGTp