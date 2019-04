Rade Paprica iz Soluna za "Nezavisne": Slaviće se još tri mjeseca

Ovdje u Grčkoj sportski uspjesi su kao nacionalni praznici, a titula PAOK-a slaviće se ne tri dana, nego tri mjeseca, rekao je Rade Paprica, legendarni fudbaler i golgeter kluba iz Soluna.

Nakon 34 godine čekanja PAOK je prošlog vikenda kolo prije kraja sezone ponovo osvojio šampionski pehar i srušio višedecenijsku apsolutnu dominaciju klubova iz Atine, Olimpijakosa, Panatinaikosa i AEK-a. Paprica, koji je davne 1985. godine u crno-bijelom dresu bio jedan od najboljih strijelaca sezone i svog kluba, kaže da se trenutna euforija, atmosfera i slavlje na ulicama Soluna teško se može opisati riječima.

"Ovdje klubovi imaju status koji se graniči sa božanstvom. Mentalitet i temperament Grka su takvi da su uspjesi u sportu kao nacionalni praznici, a akteri događaja, odnosno sportisti koji to postignu su nacionalni heroji", istakao je iz svog doma u Solunu u razgovoru za "Nezavisne" nekadašnji fudbaler Sutjeske iz njegove rodne Foče, zatim Željezničara, PAOK-a, Bešiktaša, Apolona iz Kalamarisa, te APOP-a.

Naslov šampiona solunski klub osigurao je u nedjelju na domaćem terenu pobijedivši Levadiakos s uvjerljivih 5:0. Dok su se fudbaleri pripremali za ogled, i navijači su danima prije dvoboja smišljali kako stvoriti nezaboravan dekor na tribinama "Tumba" stadiona.

"Bilo je veličanstveno. Sve to što se dešavalo prošlog vikenda i ta svečarska atmosfera koja se i dalje osjeti na ulicama vratili su me u dane kad sam bio igrač. Međutim, morate znati da ovom utakmicom još nije sve gotovo. Rivalitet Soluna i Atine je ogroman i neopisiv. Juri se i statistika i još bezbroj drugih stvari se gleda. Ostalo je da PAOK odigra zadnje kolo sa Janinom, koja se bori za opstanak. Iako im rezultat bodovno neće donijeti ništa, igraće za prestiž. Žele osvojiti titulu bez ijednog poraza, što je pošlo za rukom još samo Panatinaikosu čini mi se davne 1962. godine. Takođe, PAOK je i u polufinalu Kupa i, kako se sada čini, u finalu će igrati sa AEK-om. To će tek da bude spektakl", najavljuje Paprica.

Širom Soluna napravljene su velike bakljade, a osim titule navijači PAOK-a proslavljaju i 93. godišnjicu osnivanja kluba. Ovo je za PAOK bila treća titula u istoriji. Paprica naglašava da veliki broj navijača i danas pamti i njegovu šampionsku generaciju iz sezone 1984/85. Osim Paprice, koji i danas živi u drugom po veličini grčkom gradu, sa naših prostora u timu je tada bio i Ivan Jurišić, nekadašnji fudbaler još i Proletera iz Zrenjanina i Crvene zvezde. Iako su prošle decenije, bili su i ostali heroji tog vremena.

"Te godine sam bio jedan od najboljih strijelaca. Odigrao sam sve utakmice u sezoni i zaradio samo jedan žuti karton. Iako su od tada prošle 34 godine, i danas me na ulicama zaustavljaju ljudi, prepoznaju i žele sa mnom podijeliti sjećanja na taj period. Ovdje se jednostavno uspjeh ne zaboravlja. Nova titula PAOK-a za mene je kao drugi rođendan", tvrdi Paprica.