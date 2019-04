Radnik Dočekuje Sarajevo: Raskrsnica za Evropu i titulu

Okršaj Radnika i Sarajeva u 29. kolu BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine u Bijeljini mogao bi odlučiti budućeg šampiona ili četvrtog putnika na evropsku pozornicu.

Bordo tim, koji u proljećnom dijelu sezone igra toplo-hladno i polako topi veliku bodovnu prednost u odnosu na prvog pratioca i još aktuelnog šampiona Zrinjskog, u Semberiju dolazi pod imperativom pobjede. Na drugoj strani strateg Radnika Mladen Žižović poručuje da njegov tim nije psihološki opterećen borbom za četvrto mjesto na tabeli, od kojeg ga trenutno dijeli samo bod u odnosu na Željezničar.

"Iskreno, nemamo pritisak izlaska u Evropu. Ako je neko pod pritiskom i na neki način strepi, to je sigurno u ovom trenutku Sarajevo. Čitavu sezonu su prvi, sada su rezultati splasnuli i njima je ova utakmica s nama na neki način biti ili ne biti, a nama je to šansa da pokušamo hladne glave doći do dobrog rezultata", poručio je Žižović.

Gostima prepušta ulogu favorita. Međutim, podsjeća da su u dva prethodna ovosezonska meča njegovi fudbaleri pokazali da mogu parirati timu sa "Koševa".

"Sarajevo je favorit, bez obzira na to što smo ih prošli put u Bijeljini pobijedili i bili ravnopravni na 'Koševu' u utakmici koju smo izgubili. U te dvije ovosezonske utakmice pokazali smo da znamo i umijemo igrati protiv Sarajeva", istakao je Žižović.

Sarajevo je u prošlom kolu u srijedu protiv Mladosti iz Doboja kod Kakanja prekinulo seriju od tri vezana domaća poraza. Ulilo je to dodatnu dozu samopouzdanja u četu Husrefa Musemića, koji priznaje da bi eventualni kiks u Bijeljini značajno uzdrmao lidere.

"Čeka nas jedna veoma nezgodna utakmica. Idemo u goste kvalitetnoj ekipi. Radnik želi da izađe u Evropu i trebaće nam puno znanja, truda, trke i mudrosti da osvojimo sva tri boda, koja su nam imperativ. Ovo je veoma važna utakmica za nas. Znači nam i zbog bodova, ali i psihološki. Svjesni smo u kakvu bismo se situaciju doveli ako bi nam Zrinjski prišao na samo bod zaostatka. Bio bi to preveliki teret za ekipu, a taj luksuz sebi ne smijemo dozvoliti", tvrdi Musemić.

Fudbaleri Željezničara četvrto mjesto braniće u subotu naveče u gostima kod Slobode.

"Važna utakmica za izlazak u Evropu. Mi iza sebe imamo tvrd meč sa Širokim Brijegom, dok Sloboda svaki meč igra isto. Kući je opasnija, ali joj se stil igre ne mijenja gdje god da igra i protiv bilo koga. Protiv Slobode znaš šta te čeka, samo je pitanje kakvi ćemo biti mi", istakao je Amar Osim, trener Željezničara.

Parovi i satnica, subota: Široki Brijeg - Krupa 17 časova, Mladost - Zrinjski 17, Radnik - Sarajevo 17, Čelik - GOŠK 17, Sloboda - Željezničar 20. Ponedjeljak: Tuzla siti - Zvijezda 09 u 17 časova.

PREMIJER LIGA

1. Sarajevo 28 18 6 4 57:19 60

2. Zrinjski 28 17 5 6 37:18 56

3. Široki Brijeg 28 10 14 4 28:19 44

4. Željezničar 28 11 7 10 35:29 40

5. Radnik 28 9 12 7 26:22 39

6. Sloboda 28 10 7 11 21:23 37

7. Čelik Zenica 28 9 9 10 26:41 36

8. Mladost DK 28 9 6 13 28:39 33

9. Zvijezda 09 28 7 10 11 28:37 31

10. Tuzla siti 28 7 9 12 26:33 30

11. Krupa 28 5 9 14 30:42 24

12. GOŠK 28 5 8 15 22:42 23