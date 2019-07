Radnik otputovao u Slovačku: "Zabiti jedan gol i proći dalje"

Fudbaleri Radnika jutros su iz Bijeljine otputovali za Slovačku, gdje ih sutra čeka revanš meč 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Spartaka iz Trnave.

Bh. tim je put Trnave krenuo s prednošću od dva gola iz prvog susreta u Banjaluci (2:0) i velikim šansama da izbori plasman u narednu fazu takmičenja.

"Očekuje nas težak revanš, s obzirom na to da je Spartak Trnava apsolutni favorit bio prije ovog meča, ali evo mi smo im malo to zakomplikovali. Nadamo se da ćemo sačuvati prednost i da ćemo na njihovom terenu uspjeti zabiti barem jedan gol, koji će, nadam se, biti dovoljan za prolaz. Vidjeli smo i sami da je sve do nas, pogotovo u ovoj utakmici u Banjaluci, te ako mi budemo na pravom nivou i da svedemo greške na minimum, mislim da imamo realne šanse za prolaz dalje", rekao je Mladen Žižović, trener Radnika, za klupsku stranicu.