Radnik remizirao sa Zrinjskim, Krupa slavila protiv Zvijezde 09

Odigrana su još tri meča 30. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, među kojima je onaj u Mostaru između Zrinjskog i Radnika iz Bijeljine imao najveću pažnju javnosti.

Aktuelni prvak BiH imao je imperativ pobjede nad gostima, budući da je Sarajevo, lider tablice, savladalo Čelik sa 5:0 i tako bodovnu razliku privremeno podiglo na sedam poena.

Po nešto hladnijem vremenu i vrlo teškom terenu - publika je Pod Bijelim brijegom mogla da vidi jako dobru fudbalsku predstavu, koja je okončana bez pobjednika, 1:1.

Početak susreta pripao je gostima koji su vrlo motivisani došli u Mostar, budući da imaju šansu da izbore Evropu naredne sezone. Ipak, Zrinjski je kako je prvo poluvrijeme odmicalo - preuzeo kontrolu, zaprijetio nekoliko puta - ali nije bilo golova.

U nastavku susreta - mnogo bolja igra, golovi i mnoštvo dešavanja. Prvo je Gojković u 57. minuti donio prednost domaćoj ekipi, poslije kojeg su se izabranici Blaža Sliškovića i opustili, što su gosti kaznili. Igrala se 73. minuta kada je Maksimović poravnao na 1:1, a samo nekoliko minuta ranije - Radnik je bio blizu gola, no udarac je zaustavila prečka.

Tri minute nakon poravnanja - penal za Zrinjski, ali je Lucić zaustavio udarac Filipovića. U 79. minuti Radniku je poništen gol, a arbitar meča Peljto je prosudio da je Simonović kod skoka faulirao golmana Zrinjskog.

Obje ekipe su do konca meča pokušale doći do gola za pobjedu, međutim ostalo je 1:1.

Radnik je ovim remijem "pogurao" FK Sarajevo do titule prvaka Bosne i Hercegovine. Razlika između ove dvije ekipe je sada šest bodova, a tri kola su ostala do kraja. To u računici znači da timu sa Koševa nedostaje samo jedna pobjeda - jer su na njihovoj strani i omjeri iz međusobnih duela.

Krupa je sa 2:0 slavila protiv Zvijezde 09, dok je Široki Brijeg sa 4:0 deklarisao Slobodu. Tri puta je strijelac bio Jurić, a jedan gol je upisao Marković.

Sutra su na rasporedu mečevi Željezničar - Mladost i GOŠK - Tuzla City.