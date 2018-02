Radojičić: Štetu na Gradskom stadionu treba da sredi Borac

Gradski stadion je vlasništvo grada i on je dat na upravljanje i raspolaganje Fudbalskom klubu Borac.

Rekao je ovo Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, kada je odgovorio na pitanje u čijoj je nadležnosti Gradski stadion, jer još ništa nije sređeno od štete koju je prouzrokovao olujni vjetar, i dodao da bi FK Borac trebalo u okviru aktivnosti da se bavi i održavanjem stadiona.

Najjači vjetar koji je ikada zabilježen u Banjaluci početkom decembra prošle godine napravio je veliku štetu u gradu, ali i na stadionu Borca, kada je srušio elektronski semafor, koji je pao na atletsku stazu, a osim njega odnio je i ogradu te brojne reklame na stadionu.

Dejan Lukendić, direktor FK Borac, kazao je kako je inženjer nadležan za mjerenje i procjene dolazio kako bi ustanovili koliko će koštati popravka, odnosno stavljanje nove ograde i semafora.

"On je izmjerio i obračunao sve. Jedna firma će nam izaći u susret i to napraviti, tako da će stadion do početka proljećnog dijela sezone, koja starta 17. februara, biti završen", kazao je Lukendić.

Lukendić kaže da tačan iznos kolika je šteta još nemaju, ali da je ona izuzetno velika.

"Šteta je velika, mi ćemo učiniti sve da je saniramo. Obratili smo se i N/FS BiH da nam pomogne, jer je ovo šteta kao što je bila šteta od poplava, i on je tada pomogao klubovima koje je to zadesilo, a sada nas. Kada se završe radovi onda ćemo znati koliko će nas to koštati", zaključio je Lukendić.