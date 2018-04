Radonjić: Ne moram više nijedan go da dam

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić rekao je da mu je drago što je baš na "večitom" derbiju postigao svoj prvi gol u SL.

"Mislim da smo tokom cele utakmice bili bolji. Drago mi je da sam na početku otvorio tim golom. Mislim da smo mogli da postignemo i više golova. Bila je dobra utakmica i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Ništa nije gotovo, imamo još šest utakmica do kraja", rekao je Radonjić poslije utakmice.

"S obzirom na to da u ligi nisam postigao još nijedan gol, drago mi je da sam to učinio baš danas na derbiju. Ako mene pitate, ne moram više nijedan da dam", dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu ekipu Partizana sa 2:1 u 157. "večitom" derbiju i tako napravili veliki korak ka osvajanju titule.

Prvi gol Zvezde postigao je Radonjić, a na pitanje da li mu je to najdraži gol u karijeri, on je odgovorio kratko: "Naravno".

"Bili su jako važni i golovi u Evropi, ali derbi je derbi... Video sam prostor između dva igrača i nisam oklevao. Potrčao sam ka istoku da proslavim, ali kad sam video da je prazno odlučio sam da idem do severa", dodao je Radonjić.

(NN/b92.net)