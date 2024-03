Rafa Benitez je bivši

Rafa Benitez više nije trener Selte iz Viga.

Čuveni stručnjak dobio je otkaz od rukovodstva tima iz Galicije.

Do prekida saradnje došlo je poslije poraza Selte u gostima od Reala iz Madrida 4:0 u okviru španske La Lige. Trenutno je ekipa iz Viga na 17. mjestu sa 24 boda, dva više od Kadiza, koji je u zoni ispadanja.

OFFICIAL: Rafa Benitez has been sacked as Celta Vigo head coach. (Source: @RCCelta ) pic.twitter.com/bTizGYyRU9