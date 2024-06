Rajković: Spremniji sam od Tadića – slobodno napišite (VIDEO)

Golman reprezentacije Srbije Predrag Rajković našalio se komentarom na izjavu Dušana Tadića poslije meča sa Engleskom.

Tadić je mnoge iznenadio reakcijom, kazavši da ne zaslužuje da bude na klupi i oko toga se podigla velika prašina.

Rajković je spustio loptu dan kasnije, istakavši da je sve to rečeno dok je glava još bila vruća poslije poraza (0:1).

"Ja mogu samo da kažem da sam spremniji od Dušana Tadića fizički (smijeh). Šalim se, super je atmosfera. Vruća glava možda, ali generalno dobra atmosfera. Ne bih se ja bavio pričom o tome, spremamo se za Sloveniju i to je to. Zapišite to da sam spremniji od Tadića, neće da se naljuti", rekao je Rajković i osvrnuo se na svoje intervencije.

"Nisam imao puno intervencija, te dve odbrane. Trentov šut je bio nezgodan, dobro sam reagovao. A što se tiče Kejnovog šuta, dobar šut i dobra intervencija. To je refleks. Golmanov posao je da proba da sačuva mrežu, što sam uspeo dva puta u tri pokušaja. Kod gola ništa nisam mogao".

Partija protiv Engleske ohrabruje pred naredne izazove.

Pokazali smo da imamo kvalitet i dobre igrače. Tim deluje zaista dobro. Falio nam je završni pas. Protiv Slovenije će biti druga priča", kazao je Rajković.

Srbija se sa Slovenijom u 2. kolu Grupe C sastaje u četvrtak od 15. časova.

(b92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.