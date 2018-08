Rajković i Lukić: Garantovali su mjesto u reprezentaciji Srbije ako nam Ramadani bude menadžer

Reprezentacija Srbije u raljama menadžera ili je bilo očiglednih pokušaja da se tako nešto ostvari pre i tokom SP u Rusiji?

Intervju pomoćnog trenera fudbalske reprezentacije Srbije Milana Obradovića nedavno je podigao veliku prašinu u javnosti. Prašinu koja će se teško sleći.

On je govorio o tome da je Falji Ramadani preko Luke Milivojevića, koga nema na najnovijem spisku selektora Mladena Krstajića, pokušao da ostvari uticaj i da nagovori određene igrače da pređu u njegovu agenciju, kao i da se prije utakmice protiv Brazila na samom Svjetskom prvenstvu pripremao puč u reprezentaciji.

Telegraf.rs donosi nastavak priče, a za ovaj portal su govorila dvojica reprezentativaca - golman Predrag Rajković i vezista Saša Lukić.

“Ni najmanje mi nije prijatno da pričam o tome i za ostale ne znam, ali da, meni je posredstvom jednog od reprezentativaca nuđeno da pređem kod Faljija Ramadanija i da će mi to garantovati mesto na Svetskom prvenstvu. A da bi u suprotnom bio u problemu za spisak. Nisam hteo to da prihvatim. Znam da vas interesuje ko je to i slično, ali o tome ne mogu trenutno da govorim”, bio je vidno zatečen Rajković.

Ni Saši Lukiću nije bilo lagodno da govori o ovim stvarima. Ipak, na insistiranje portala, odgovorio je na jedno od pitanja. I kod Lukića je posrednik bio jedan od Ramadanijevih igrača, ali ni Lukić nije želio da kaže koji.

“Rečeno mi je da se ne brinem za mesto u timu ako potpišem za Ramadanija. Odbio sam. I to je sve što mogu da vam kažem na ovu temu”, rekao je pomalno nervozno Lukić.

Selektor Krstajić je okupljanje Orlova zakazao za 3. septembar i ko zna šta će sve reći na ovu temu. A pitanje je i šta će se sve pojaviti u medijima narednih dana.

