Rakitić: Neću u Inter, srećan sam u Barseloni

Hrvatski fudbaler Ivan Rakitić rekao je da neće preći u Inter jer je srećan u Barseloni.

Pojedini mediji su nedjeljama u nazad prenosili kako je reprezentativac Hrvatske pred odlukom da napusti "Kamp Nou", ali to se neće dogoditi.

"Poštujem druge klubove, Inter je odličan tim. Poštujem i svoje saigrače. Tu sam gdje želim da budem, srećan sam u Barseloni. Ovdje je srećna cijela moja porodica. Nisam imao sumnju. Ostalo mi je tri godine ugovora i planiram da ih odradim", rekao je Rakitić za list "Mundo deportivo".

On je dodao da ne zna ko je lansirao priče o transferu u Italiju.

„Ne mogu da objasnim kako se pojavljuju te priče. Inter poštujem, imam saigrače iz reprezentacije tamo, ali to ne znači da idem tamo. Ja sam tačno tamo gdje želim da budem. Ako me neki drugi klub želi, to samo znači da dobro radim svoj posao."

Cilj mu je da osvoji još mnogo pehara sa Barselonom.

"Želja mi je da osvojim još jednu Ligu šampiona sa Barselonom. I još mnogo titula. Želio sam da ovo bude savršena sezona, kao prva kada sam došao, ali nadam se da ćemo to napraviti naredne“, zaključio je Rakitić.

